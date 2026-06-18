Spider-Man: Brand New Day s neuer Anzug kommt im Juli bei Marvel Spider-Man 2

HQ

Sie haben wahrscheinlich den neuesten Spider-Man: Brand New Day-Trailer gesehen, der gestern Abend der Welt vorgestellt wurde. Unter vielen verschiedenen Teasern für die Handlung des Films, der am 31. Juli Premiere feiert, drehte sich einer der Schlüsselaspekte des neuen Anblicks auf den Film um Peter Parkers neuen Spider-Man-Anzug. Es handelt sich um einen rot-blauen Anzug, ähnlich dem am Ende von No Way Home, und da er ein frischer Look für den Netzschwinger ist, wirst du froh sein zu erfahren, dass der Anzug bald nach Marvel's Spider-Man 2 kommt.

Ein kostenloses Update für den Titel von Insomniac ist für den 28. Juli auf PS5 und PC geplant, bei dem der neue rot-blaue Anzug als offizielles Kosmetikaccessoire ins Spiel aufgenommen wird, das man tragen kann, wenn man durch die Straßen von Manhattan und die benachbarten Stadtteile von New York City schwingt.

Sieh dir unten an, wie der Anzug im Spiel aussehen wird, bevor er in etwa fünf Wochen erscheint.