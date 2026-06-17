Spider-Man setzt in diesem Brand New Day-Trailer in Aktion

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Vor der bevorstehenden Sommerpremiere haben Marvel und Sony nun einen brandneuen Trailer für Spider-Man: Brand New Day veröffentlicht, den vierten Film der Reihe über Tom Hollands Wandkrabbler und seine Abenteuer.

Die Geschichte setzt mehrere Jahre nach den Ereignissen von Spider-Man: No Way Home an, wobei die Welt vergessen hat, wer Peter Parker ist, und er nun ein einsames Leben in New York führt, ohne seine Freunde oder seine wahre Liebe.

Neben Tom Holland in der Hauptrolle kehren mehrere der vorherigen Darsteller zurück, darunter Zendaya und Jacob Batalon. Aber es gibt auch einige neue Gesichter, wie Sadie Sink, deren Rolle im Film ein Rätsel bleibt.

Laut früheren Berichten wird Brand New Day eine bodenständigere Geschichte bieten, mit einer neuen und mysteriösen Bedrohung, die im Hintergrund lauert. Sieh dir unten den neuen Trailer an.