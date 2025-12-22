Die Wahl in Spanien in Extremadura unterstreicht den wachsenden Einfluss rechtsextremer und erhöht den Druck auf Pedro Sánchez

HQ

Die rechtsextreme Partei VOX in Spanien hat ihre Vertretung in der westlichen Region Extremadura verdoppelt und ist nach der Regionalwahl am Sonntag als entscheidende Kraft hervorgegangen und erschwert die Bemühungen, eine neue Regierung zu bilden.

Die konservative Volkspartei (PP) gewann mit 29 Sitze in der 65-köpfigen Versammlung die meisten Sitze, verfehlte jedoch vier Sitze an eine absolute Mehrheit, sodass sie erneut von der Unterstützung von VOX abhängig war. VOX erhöhte seine Sitze von 5 auf 11, was seinen wachsenden Einfluss vor einer Reihe von Regionalwahlen im nächsten Jahr unterstreicht.

Das Ergebnis erhöht den Druck auf Pedro Sánchez

Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Premierminister Pedro Sánchez erlitt schwere Verluste und fiel von 28 auf 18 Sitze in einer Region, die sie jahrzehntelang regiert hatte. Das Ergebnis setzt einen breiteren Niedergang für die Sozialisten seit 2023 fort und erhöht den Druck auf Sánchez' Minderheitsregierung, die bereits durch jüngste Skandale geschwächt ist.

Die vorgezogene Abstimmung wurde von der PP-Regionalvorsitzenden María Guardiola einberufen, nachdem die Haushaltsgespräche gescheitert waren, weil VOX sich weigerte, den Vorschlag zu unterstützen. Gemeinsam erreichte der PP-VOX-Block etwas mehr als 60 % der Stimmen, was eine anhaltende Rechtsverschiebung in Extremadura signalisiert und den Einfluss der extremen Rechten in der spanischen Regionalpolitik verstärkt.