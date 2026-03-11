Spanien sagt, die Beziehungen zu den USA bleiben trotz Trumps Handelsdrohungen "normal"

HQ

Die Beziehungen zwischen Spanien und den Vereinigten Staaten bleiben trotz jüngster Handelsdrohungen von Donald Trump "normal", so der spanische Außenminister José Manuel Albares.

In Madrid sagte Albares, die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern würden ungestört fortgesetzt: "Unsere Botschaft in Washington arbeitet normal und hat wie gewohnt alle Kontakte, die sie haben sollte."

José Manuel Albares // Shutterstock

Die Spannungen eskalierten, nachdem die spanische Regierung unter der Führung von Pedro Sánchez den US-israelischen Krieg gegen den Iran ablehnte und US-Flugzeugen die Nutzung gemeinsamer Militärstützpunkte im Süden Spaniens für Operationen im Zusammenhang mit dem Konflikt untersagte.

Trump hatte zuvor damit gedroht, ein vollständiges Handelsembargo gegen Spanien zu verhängen, und kritisierte das Land dafür, das neue Verteidigungsziel der NATO nicht einzuhalten. Albares sagte, es habe keine Gespräche mit Washington über die Verlegung von US-Stützpunkten wie der Naval Station Rota und der Morón Air Base gegeben, die als wichtige logistische Zentren für NATO-Operationen dienen. Spanien kündigte außerdem 9 Millionen Euro humanitäre Hilfe für den Libanon an, inmitten der zunehmenden regionalen Spannungen.