Spanien entsandt die Fregatte Cristóbal Colón (F-105) ins Mittelmeer, um Zypern nach Angriffen zu schützen, die mit pro-iranischen Milizen in Verbindung stehen. Das Schiff wird neben der französischen Trägergruppe unter der Führung von Charles de Gaulle (R91) und mehreren griechischen Kriegsschiffen operieren.

Laut ABC gilt das spanische Kriegsschiff als die fortschrittlichste Fregatte des Landes und wird sich auf Luftverteidigungs- und Schutzaufgaben in der Region konzentrieren. Spanische Behörden sagen, dass sie auch mögliche Evakuierungen von Zivilisten unterstützen könnte, falls der Konflikt eskaliert.

Spanien wird außerdem das Versorgungsschiff Cantabria (A-15) einsetzen, um Treibstoff und logistische Unterstützung bereitzustellen, während die Marinegruppe durch den Golf von Cádiz fährt. Dies geschieht, während Madrid sich weigert, den US-israelischen Angriff auf den Iran direkt zu unterstützen, während es dennoch zu europäischen und NATO-Sicherheitsbemühungen beiträgt...