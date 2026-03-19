Spanien hat einen neuen Termin mit Videospielen beim SAGA Barcelona Game Fest im Oktober

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Es ist immer eine gute Nachricht, wenn es neue Präsenzveranstaltungen gibt, bei denen man neue Videospiele ausprobieren, mit deren Entwicklern chatten oder sich über die neuesten Ankündigungen aus der Welt der Videospiele informieren kann. Letztes Jahr war Gamereactor Medienpartner für das BCN Game Fest (das Videospielfestival in Barcelona, früher bekannt als Indie Dev Day), und dieses Jahr findet die Veranstaltung vom 9. bis 11. Oktober statt, direkt nach der San Diego Comic Con Malaga.

Die Veranstaltung findet im Montjuïc-Veranstaltungsort Fira de Barcelona statt, einem 14.000 Quadratmeter großen Raum, in dem zahlreiche Aktivitäten für Branchenfachleute, ein B2B-Bereich für Geschäfte stattfinden und die Teilnahme von Studios und Projekten aus über 35 Ländern erwartet wird. Diese Veranstaltung entstand aus dem Zusammenschluss der drei führenden Fachmessen des Sektors (Plataforma per la Llengua, BCN Game Fest und Retrobarcelona), mit dem Ziel, sich als Haupttreffpunkt der Videospielindustrie zu etablieren.

SAGA BCN Game Fest bietet Videospiel-Ausstellungsstände mit Demos neuer Spiele, Fachgeschäfte und Bereiche, die Merchandise verkaufen. Es wird außerdem eine Esports- und Wettkampfzone geben, einen großen Bereich zur Förderung und Erhaltung von Retro-Videospielen, sowie eine Zone mit Familienaktivitäten und einen Food Court, und es wird ein Programm mit zahlreichen Workshops, Podcasts, Konferenzen, Vorträgen und Diskussionsrunden geben.

Planst du, im Oktober Barcelona zu besuchen?