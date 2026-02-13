SpaceX startet die Crew-12-Mission zur Internationalen Raumstation

HQ

Eine SpaceX Falcon 9-Rakete startete am frühen Freitag von Cape Canaveral und brachte vier Astronauten zur Internationalen Raumstation für eine achtmonatige Forschungsmission. Der Crew-12-Flug startete von der Cape Canaveral Space Force Station an Bord einer Crew Dragon-Kapsel namens "Freedom" und markierte damit die 12. langanhaltende ISS-Besatzungsrotation, die SpaceX für die NASA seit 2020 startete. Das Team wird voraussichtlich am Samstag nach einer 34-stündigen Reise an der Station anlegen.

Die multinationale Besatzung wird von der NASA-Astronautin Jessica Meir angeführt, unterstützt von dem amerikanischen Jack Hathaway, der französischen Astronautin Sophie Adenot von der Europäischen Weltraumorganisation und dem russischen Kosmonauten Andrey Fedyaev. Kurz nach Erreichen der Umlaufbahn beschrieb Meir den Start als "eine ziemliche Reise" und sagte, die Besatzung sei bereit für die bevorstehende Mission. Der wiederverwendbare Falcon 9-Booster kehrte wenige Minuten nach dem Start erfolgreich zur Erde zurück.

An Bord der ISS werden die Astronauten wissenschaftliche und medizinische Experimente in der Mikrogravitation durchführen, darunter Forschung an Bakterien, die mit Lungenentzündung in Verbindung stehen, sowie Pflanzenwachstumssystemen für zukünftige Tiefenraummissionen. Ein Großteil der Arbeit unterstützt NASAs umfassendere Erkundungsziele im Rahmen ihres Artemis-Programms, das darauf abzielt, Astronauten zum Mond zurückzubringen und schließlich Menschen zum Mars zu schicken.