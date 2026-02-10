HQ

SpaceX hat seine langfristige Raumfahrtstrategie offiziell neu gestaltet. Elon Musk hat bestätigt, dass das Unternehmen den Bau einer sich selbst erhaltenden Stadt auf dem Mond priorisieren wird, bevor es versucht, den Mars zu kolonisieren – ein Projekt, von dem er glaubt, dass es in weniger als einem Jahrzehnt abgeschlossen sein könnte. Die Ankündigung, die während des Super-Bowl-Wochenendes geteilt und später auf X klargestellt wurde, signalisiert eine bedeutende Verschiebung des Fokuss. Der Mars, einst als kurzfristiges Ziel von SpaceX dargestellt, ist nun ein langfristiges Ziel, während der Mond zum unmittelbaren Ziel für dauerhafte menschliche Besiedlung wird. Hier ist also alles, was Sie über Musks Plan wissen müssen, innerhalb von zehn Jahren eine sich selbst wachsende Stadt auf dem Mond zu errichten.

Warum der Mond schneller ist als der Mars:

Laut Musk wird die Entscheidung eher von Logistik und Iterationsgeschwindigkeit als von fehlendem Ehrgeiz getroffen. Missionen zum Mars sind nur möglich, wenn Erde und Mars ausgerichtet sind (etwa alle 26 Monate) und erfordern eine Reise von etwa sechs Monaten. Im Gegensatz dazu können Starts zum Mond alle zehn Tage stattfinden, wobei die Reisezeiten nur in zwei Tagen gemessen werden. Dieser häufige Zugriff ermöglicht es SpaceX, Systeme zu testen, Technologie zu verfeinern und Infrastruktur deutlich schneller zu skalieren. Wie Musk erklärte, macht diese schnelle Iteration eine Mondstadt in weniger als zehn Jahren erreichbar, während eine vergleichbare Besiedlung auf dem Mars wahrscheinlich mehr als zwei Jahrzehnte dauern würde.

Eine selbstwachsende Stadt auf dem Mond:

Die Mondsicht von SpaceX geht über eine traditionelle Basis hinaus. Musk beschrieb Pläne für eine "selbstwachsende" Stadt, die sich im Laufe der Zeit autonom ausdehnen kann. Das Konzept umfasst lebenserhaltende Systeme, die für langfristige menschliche Besiedlung entwickelt wurden, sowie Infrastruktur zum Hosting von Rechenzentren und künstlichen Intelligenzplattformen auf der Mondoberfläche. Die Nähe des Mondes macht ihn zu einem idealen Testgelände für Technologien, die später auf dem Mars oder tiefer ins Sonnensystem eingesetzt werden könnten, was Risiken reduziert und die Entwicklung beschleunigt.

Starship-Verzögerungen und Wettbewerbsdruck:

Der strategische Wandel folgt auch auf eine herausfordernde Phase für Starship, die Schwerlastrakete, die zentral für SpaceXs Ambitionen ist. Mehrere Testfehler und verpasste Zeitpläne haben den Fortschritt verlangsamt und den Druck, konkrete Ergebnisse zu liefern, erhöht. Gleichzeitig nimmt der Wettbewerb zu. Blue Origin unter der Leitung von Jeff Bezos hat Berichten zufolge seine Raumfahrttourismusaktivitäten pausiert, um sich auf Mondlandungsgeräte zu konzentrieren, mit dem Ziel, eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond zu etablieren. Die Mondoberfläche wird schnell zum nächsten Schlachtfeld im privaten Wettlauf ins Weltraum.

Mars ist immer noch das Endziel:

Trotz der veränderten Prioritäten besteht Musk darauf, dass die Mission von SpaceX unverändert bleibt: Leben und Bewusstsein über die Erde hinaus zu verlängern. Das Unternehmen plant, innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre die aktive Entwicklung in Richtung einer Marsstadt wieder aufzunehmen, wobei die Erkenntnisse aus dem Mondbau genutzt werden. Für den Moment gilt die Sicherung eines dauerhaften menschlichen Fußes auf dem Mond jedoch als der schnellste und praktikabelste Weg, wie Musk im untenstehenden Beitrag feststellt...

Elon Musk zu X:

Für diejenigen, die es nicht wissen: SpaceX hat den Fokus bereits darauf verlagert, eine selbstwachsende Stadt auf dem Mond zu bauen, da wir das potenziell in weniger als 10 Jahren erreichen können, während der Mars 20+ Jahre brauchen würde. Die Mission von SpaceX bleibt dieselbe: das Bewusstsein und das Leben, wie wir es kennen, auf die Sterne zu erweitern. Es ist nur möglich, zum Mars zu reisen, wenn die Planeten alle 26 Monate ausgerichtet sind (sechs Monate Reisezeit), während wir alle 10 Tage zum Mond starten können (2-tägige Reisezeit). Das bedeutet, dass wir viel schneller iterieren können, um eine Mondstadt zu vervollständigen als eine Marsstadt. Dennoch wird SpaceX auch bestrebt sein, eine Marsstadt zu bauen und damit in etwa 5 bis 7 Jahren zu beginnen, aber die oberste Priorität ist es, die Zukunft der Zivilisation zu sichern, und der Mond ist schneller.