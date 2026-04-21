SpaceX kaufte im vierten Quartal etwa 20 % aller verkauften Cybertrucks

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Es ist schwer, den Tesla Cybertruck als Erfolg zu betrachten, wenn man die Verkaufszahlen der letzten Jahre seit seiner Einführung betrachtet. Aber es gibt natürlich eine Möglichkeit, die Verkäufe anzukurbeln, und das ist, dass Elon Musk sie selbst kauft.

Und das ist offenbar genau das, was er getan hat. Ein neuer Bericht von Bloomberg legt nahe, dass fast jeder fünfte Cybertruck, der Ende 2025 verkauft wurde, von Elon Musks eigenen Unternehmen gekauft wurde, wobei SpaceX die Hauptarbeit übernahm.

Von etwa 7000 im vierten Quartal in den USA registrierten Lkw gingen rund 1279 an SpaceX, weitere Einheiten wurden von anderen mit Musk verbundenen Unternehmen wie xAI, Neuralink und The Boring Company übernommen. Das bedeutet, dass der Gesamtumsatz für das Quartal knapp unter 20 % liegt.

Und dabei blieb es nicht stehen. Das gleiche Muster setzte sich auch 2026 fort, wobei in den ersten Monaten des Jahres mehr Cybertrucks auf diese Unternehmen zugelassen wurden.

Das sorgt für ein unklareres Verkaufsbild als zuvor, jetzt, da wir wissen, dass Musk und seine Unternehmen einen erheblichen Teil der Gesamtzahl der Cybertrucks in den USA besitzen. Ohne diese internen Käufe würden die Verkäufe von Cybertruck deutlich schwächer aussehen. Tatsächlich deuten einige Schätzungen darauf hin, dass die Zulassungen um mehr als die Hälfte gesunken wären, wenn man diese Firmenkäufe entfernt hätte.