Sony verschiebt 6 Live-Service-Titel

Viele Gaming-Unternehmen haben große Pläne für Live-Service-Projekte. Wie wir kürzlich berichtet haben, macht Warner Bros. einen großen Vorstoß in das Modell, aber selbst mit so vielen Live-Service-Spielen, die in Arbeit sind, läuft nicht jedes von ihnen reibungslos.

Sony hat Berichten zufolge sechs der zwölf Live-Service-Spiele, die in Arbeit sind, verschoben. Während einer Telefonkonferenz (danke, VGC) bestätigte Hiroki Totoki, Präsident, COO und CFO von Sony, dass einige Spiele aus Qualitätsgründen verschoben wurden.

"Wir prüfen das... Wir versuchen so viel wie möglich, um sicherzustellen, dass [diese Spiele] von den Spielern lange genossen und gemocht werden. Von den 12 Titeln werden sechs bis zum GJ25 veröffentlicht - das ist unser aktueller Plan. An den restlichen sechs Titeln arbeiten wir noch."Das ist die Gesamtzahl der Live-Service- und Multiplayer-Titel, und mittel- bis langfristig wollen wir diese Art von Service vorantreiben, und das ist die unveränderte Politik des Unternehmens. Es ist nicht so, dass wir uns an bestimmte Titel halten, aber die Qualität des Spiels sollte das Wichtigste sein."

Wir haben keine konkreten Details darüber, um welche Spiele es sich handelt, aber nachdem PlayStation letztes Jahr Bungie in die Sony-Familie aufgenommen hat, sucht PlayStation eindeutig nach Ratschlägen für den Destiny 2-Entwickler, wie man am besten ein erfolgreiches Live-Service-Erlebnis betreibt.