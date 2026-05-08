Sony sieht sich einer Einigung in Höhe von 8 Millionen Dollar wegen Monopolansprüchen des Playstation Store gegenüber.

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Sony könnte gezwungen sein, Millionen von Spielern nach einer hochkarätigen Sammelklage zurückzuzahlen. Ein US-Gericht hat nun vorläufig eine Einigung im Wert von fast 8 Millionen Dollar genehmigt, nachdem dem Unternehmen vorgeworfen wurde, seine Dominanz im digitalen Markt missbraucht zu haben.

In einer Pressemitteilung erklärt das Unternehmen:

"Das Gericht hat die vorgeschlagene Einigung zwischen Kläger und Beklagter vorläufig genehmigt ("Einigung"). Der vorgeschlagene Vergleich sieht die Zahlung von 7.850.000 US-Dollar (dem "Vergleichsbetrag") vor, um die Ansprüche der Kläger und Mitglieder der Settlement Class gegen den Beklagten zu klären."

Alles begann vor sechs Jahren, als Sony mehrere Händler daran hinderte, digitale Spielcodes für Playstation zu verkaufen. Kritiker argumentieren, dass dies die Spieler dazu zwang, direkt über PSN zu kaufen, was folglich keine Konkurrenz hatte.

Spieler in den USA, die zwischen 2019 und 2023 digitale Spiele gekauft haben, können nun für eine Entschädigung berechtigt sein, und zu den berechtigten Titeln gehören The Last of Us, Resident Evil 4, FIFA und NBA 2K. Berichte deuten jedoch darauf hin, dass die Rückerstattungen nicht beträchtlich sein werden, sondern nicht mehr als ein paar Dollar oder PSN-Gutschriften betragen.