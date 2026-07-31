Sony Kommentar zur Entscheidung, die Produktion physischer PlayStation-Medien zu beenden: "Es gibt verschiedene Gründe, warum wir diese Entscheidung getroffen haben"

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Als Sony ankündigte, ab Januar 2028 die Produktion physischer Medien für PlayStation insgesamt einzustellen, äußerten viele Fans sofort ihre Unzufriedenheit und Unzufriedenheit mit der Wahl. Tatsächlich hat sich die Community versammelt und einen Plan umgesetzt, in der letzten Augustwoche einen Blackout der PlayStation-Dienste durchzuführen – alles aus Protest gegen die Entscheidung, die oft als verbraucherfeindlich angesehen wird.

Da es die Jahreszeit ist, in der verschiedene Finanz- und Gewinnberichte von großen Unternehmen geteilt werden, ist Sony diesem Beispiel gefolgt und hat eine Ergebniskonferenz veranstaltet, bei der Finanzchef Lin Tao eine Stellungnahme abgab und sich schließlich zu dem Thema äußerte.

"Es gibt verschiedene Gründe für diese Entscheidung, der wichtigste ist, dass die Digitalisierung von Inhalten insgesamt voranschreitet – das ist der entscheidende Faktor. Es gilt nicht nur für PlayStation, sondern für alle Arten von Inhalten, die Digitalisierung schreitet voran."

Außerdem fügte Tao hinzu (danke, Kotaku): "Wenn wir an die Zukunft denken – und wir haben viel Zeit und Überlegung investiert und vorsichtig darüber nachgedacht – und wir sind zu diesem Schluss gekommen, und wir werden das vorsichtig vorantreiben. Und zu dieser Entscheidung haben wir verschiedene Meinungen erhalten, die Menschen haben starke Ansichten, und wir verstehen, dass die Gemeinschaft uns diese Ansichten vorgebracht hat. Spiele werden von vielen Menschen geliebt. Es ist eine Form der Unterhaltung, die von den Menschen geliebt wird und in vielen Fällen mit den schönen Erinnerungen der Menschen verbunden ist. Und so verstehen wir diese Gefühle. Das wollen wir berücksichtigen. Und im zukünftigen digitalen Ökosystem ist es etwas, das wir weiterhin erforschen möchten, wie wir die Gamer einbinden."

Es sollte gesagt werden, dass sich die Frustration der Community nicht gerade in den anderswo geteilten Verbraucherdaten widerspiegelt, da Capcom kürzlich bekannt gab, dass über 93 % seiner Spielverkäufe im letzten Quartal digital waren, wobei das japanische Unternehmen erwartet, dass diese Zahl innerhalb eines Jahres auf 95 % steigen wird.

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