Capcom schätzt, dass innerhalb eines Jahres 95 % der Spielverkäufe digital sein werden

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Obwohl es viele Gründe gibt, über PlayStations Entscheidung empört zu sein, nach 2028 keine physischen Discs mehr für neue PlayStation-Spiele zu produzieren, folgt diese Entscheidung einem sehr, sehr klaren Verbrauchertrend. Fans kaufen immer mehr digitale Spiele, zweifellos wegen der Bequemlichkeit, die mit dem Medium verbunden ist, sodass viele physische Spiele nur noch einen Bruchteil von dem sind, was es früher war.

Dies wird von Capcom bestätigt, das in einem aktuellen Finanzbericht offenbarte, dass die Gesamtverkäufe mittlerweile zu mehr als 93 % digital sind. Dies wird zu einem großen Teil durch die PC-Plattform unterstützt, die inzwischen fast vollständig digital ist, aber auch die Konsolendaten begünstigen das digitale Medium deutlich.

Capcom erwartet außerdem, dass sich dieser Trend fortsetzt, mit der Erwartung, dass digitale Spiele innerhalb des nächsten Jahres rund 95 % aller Spielverkäufe ausmachen werden, was sich noch weiter verschärfen wird, wenn PlayStation eine rein digitale Plattform wird.

Ein weiterer Hinweis ist, dass Capcom die Game-Key-Card-Veröffentlichungen der Switch 2 als digitalen und nicht als physischen Verkauf betrachtet, sodass Capcom zwar ein physisches Element hat, Capcom aber nicht reine Cartridges und Discs kategorisiert.

Dennoch erzielte Capcoms letztes Quartal 93,3 % digitale Verkäufe, wobei die restlichen 6,7 % wahrscheinlich vollständig auf Konsolen verliefen.