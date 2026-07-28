PlayStation-Spieler planen einen Konsolen-Blackout in der letzten Augustwoche

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Nächsten Monat werden PlayStation-Spieler im Rahmen eines Blackouts ihre Konsolen ausschalten, um gegen den Plan von Sony Interactive Entertainment zu protestieren, physische Discs von seinen Konsolen zu entfernen, sowie gegen andere Entscheidungen, bei denen SIE sich offenbar von seiner Zielgruppe distanziert hat. Dieser Stromausfall wird voraussichtlich vom 23. bis 30. August andauern.

Organisiert und online veröffentlicht von Läuft es? die Blackout-Botschaft weist auf andere Gründe hin, warum sich Sony-Fans vom Plattformbesitzer entfernt haben, wie etwa Studioschließungen und vergessene IPs. "Wir vermissen Twisted Metal, SOCOM, Sly Cooper und Resistance, wir vermissen PlayStation Experience. Wir vermissen Japan Studio", heißt es in dem Beitrag und sagt, dass selbst wenn Sony mit den Fingern schnippen und die Discs wiederherstellen würde, das nicht ausreichen würde, um den verlorenen Glauben der Fans zurückzugewinnen.

Der Beitrag hat online mehr als eine Million Aufrufe erhalten, und dennoch ist sehr unklar, ob dieser Blackout irgendeinen Einfluss auf Sonys Strategien in Zukunft haben wird. Die für den Blackout festgelegten Termine verpassen die meisten der größten Spielveröffentlichungen, die dieses Jahr auf der PS5 erscheinen, was bedeutet, dass sich die Spielerzahlen rechtzeitig zu Marvel's Wolverine, Phantom Blade Zero, The Blood of Dawnwalker und anderen großen September-Veröffentlichungen wiedererholen werden. Außerdem scheint es, als gäbe es einfach nicht genug Beteiligte, um ihre Stimme wirklich zu erheben. Sogar die Petition, Sonys Einstellung der Disc-Produktion zu stoppen, ist mit etwa 350.000 Unterschriften ausgelaufen. Viele Leute, aber nur ein winziger Bruchteil der Millionen PS5-Nutzer da draußen.