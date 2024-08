Sony gibt die Voraussetzungen für das Spielen von God of War: Ragnarök auf dem PC bekannt

HQ

God of War: Ragnarök bereitet seinen letzten Angriff vor, um am 19. September Steam und den Epic Games Store zu erobern, und das bedeutet, wenn du Kratos und Atreus in diesem neuen Abenteuer durch die Neun Reiche begleiten willst, musst du sehen, ob dein PC damit umgehen kann.

Sony hat vor ein paar Minuten die grafischen Anforderungen auf allen Ebenen veröffentlicht, und die Wahrheit ist, dass sie nicht so anspruchsvoll sind, wie Sie vielleicht denken. Selbst diejenigen, die einen PC haben, der sechs oder sieben Jahre alt ist, werden in der Lage sein, ihn auf Minimum auszuführen, während nur einige wenige Wohlhabende in der Lage sein werden, Ultra anzustreben, für das eine Nvidia 4070 Ti oder höher erforderlich ist.

Am teuersten ist vielleicht der Speicherplatz, für den eine großzügige SSD von 190 GB erforderlich ist. Oh, und falls du dich fragst: Ja, auch ein PlayStation Network-Konto, um es mit der digitalen Plattform zu verknüpfen.

Schau dir die Anforderungstabelle unten an - wirst du nächsten Monat God of War: Ragnarök auf dem PC spielen?