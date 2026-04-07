Sony bereitet still und leise eine plattformübergreifende Zukunft vor, die PC, Mobilgeräte und "Konsolen" umfasst

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Es gibt viele Gerüchte, dass Sony seine Multiplattform-Bemühungen, insbesondere auf dem PC, für Nicht-Multiplayer-Titel zurückfahren könnte, aber wenn man sich eine japanische Stellenanzeige ansieht, die Phrasemaker entdeckt hat, könnte die Situation komplizierter sein.

In der Werbung erklärt Sony, dass sie daran arbeiten, das PlayStation Network zu verbessern, zu dem PC, Konsole (also nicht unbedingt nur PlayStation) und Mobilgeräte gehören. Sie erwähnen außerdem, dass diese Arbeit am Crossplay dazu dient , "hunderte Millionen Menschen" zu unterstützen, was weit mehr bedeutet als nur PlayStation-Spieler:

"Wir arbeiten derzeit daran, die Kommunikationsfunktionen, die Spieler weltweit verbinden, weiter zu verbessern und neue Funktionen (Sprachchat-Funktionen) für den Vertrieb auf mehreren Plattformen (Konsole, PC, Mobil) zu entwickeln."

Bisher scheint dieses Konzept noch eine Weile entfernt zu sein, und Sony erklärt weiter, wo sie in diesem Prozess stehen:

"Dieses Projekt befindet sich in der Phase, in der eine neue Serverarchitektur in Betracht gezogen und gebaut wird, ohne an bestehende Frameworks gebunden zu sein."

Mit anderen Worten: Es wird wahrscheinlich noch lange dauern, bis wir tatsächliche Ergebnisse sehen, und vielleicht ist dies ein Dienst, den Sony pünktlich rechtzeitig zum Start der PlayStation 6 bereitstellen will, der weithin als 2028 angesagt wird.