Sonic X Shadow Generations '-Soundtrack für Spotify und andere Streaming-Dienste veröffentlicht

Vor etwas mehr als zwei Monaten wurde Sonic X Shadow Generations veröffentlicht, das sowohl eine stark aufgewertete Version des Klassikers Sonic Generations als auch ein brandneues Projekt mit Shadow bietet. Da es sich um ein Doppelabenteuer handelt, ist natürlich viel Musik in einem oft gefeierten Soundtrack enthalten.

Jetzt wurde über den offiziellen Threads-Account von Sonic the Hedgehog bekannt gegeben, dass der vollständige Soundtrack des Spiels auf beliebten Musikdiensten verfügbar gemacht wurde, natürlich auch auf Spotify. Insgesamt gibt es 52 Songs mit einer Spielzeit von über zwei Stunden - und bevor Sie überhaupt fragen, ja, Escape from the City ist enthalten (sowie einige andere Klassiker, die Sonic-Fans begeistern werden).

