Ich liebe Sonic, und in den letzten Jahren habe ich so ziemlich alles, was hier auf Gamereactor mit Sonic zu tun hat, überprüft. Aber eines der besten Sonic Spiele, die in den letzten zehn Jahren veröffentlicht wurden, Sonic Generations, hatte ich noch nicht das Vergnügen zu spielen - bis jetzt. Mit dem Zugriff auf Sonic X Shadow Generations, eine Sammlung des Besten, was Sonic zu bieten hat, hat sich das geändert. Werfen wir also einen Blick auf diese Hommage an die größten Hits von Sonic, die ich auf PlayStation 5 spielen durfte.

Grundsätzlich gibt es zwei Spiele in Sonic X Shadow Generations. Das erste ist das bekannte Sonic Generations, ein riesiges Paket für sich, aber Sie erhalten auch eine ganze Kampagne mit Shadow the Hedgehog, die eine deutlich andere Erfahrung bietet. Obwohl die Kampagne von Shadow anders ist, hat sie die gleiche DNA wie Sonic, was alles zu einem einheitlichen Paket macht. Beginnen wir jedoch mit Sonic Generations.

Sonic Generations kombiniert einige der besten Levels aus der gesamten Geschichte des Sonic -Universums, sowohl im 2D-Format als klassisches Sonic als auch im 3D-Format als modernere Version der vielen Eskapaden des Charakters, die wir in der Dreamcast-Ära kennengelernt haben. Hier bekommen wir einige der kultigsten Levels, und wie in fast allen Sonic Spielen beginnen wir mit dem legendären Green Hill Zone. Ich wette, wir alle können die Musik dieses Tracks summen, wenn wir uns darauf konzentrieren, und es ist ein Beweis für sein Durchhaltevermögen, dass es sich immer noch großartig anfühlt, sich durchzubewegen. Im Spiel werden sowohl die 2D- als auch die 3D-Version von Sonic von einer unbekannten schwarzen geisterhaften Gestalt in die Vergangenheit zurückgeworfen, was beide dazu zwingt, die kultigsten Levels erneut zu spielen. Auf dem Weg dorthin werden Sie auch von klassischen Sonic -Zeichen wie Tails und Knuckles begleitet. Nachdem du jedes Level sowohl als 2D als auch als 3D Sonic abgeschlossen hast, kannst du Herausforderungen abschließen, die in die Levels integriert sind, um Schlüssel zu verdienen, mit denen du einen Bosskampf gegen Dr. Robotnik freischalten kannst. Sobald er besiegt ist, schaltest du drei brandneue Level frei. Dadurch erhält das Spiel eine riesige Menge an Inhalten, und mit der Kampagne von Shadow kannst du leicht 15-20 Stunden Spielzeit erreichen. Das ist nicht wenig für einen Plattformer, sage ich nur.

Darüber hinaus gibt es viele kleine Minispiele, in die man sich vertiefen kann, was die Unterhaltung nur noch erhöht. Ich persönlich war fasziniert von dem Flipperspiel, bei dem man im wahren Sonic Spinball -Stil Sonic um einen riesigen Flipperautomaten mit mehreren Levels und vielen Aktivitäten führen muss. Es ist pure Nostalgie für eingefleischte Fans. Die Geschichte in Sonic Generations ist vielleicht nicht Shakespeare, aber sie verbindet die Levels gut miteinander und liefert einige unterhaltsame kleine Momente, die einen zum Schmunzeln bringen können. Anders als bei Frontiers wird hier eindeutig nicht versucht, ein narratives Bindegewebe zu schaffen, die Geschichte ist einfach da.

Die Kampagne von Shadow unterscheidet sich stark von der von Sonic. Wenn ich Shadow beschreiben müsste, würde ich ihn eine Art "Emo Sonic" nennen, oder zumindest eine eher karikierte "Schattenseite", was der Name auch von sich aus verrät. Er ist schwarz und rot, mysteriös und launisch zugleich. Seine Geschichte ist düsterer und die Wege sind chaotisch. Shadow wurde in einem Labor von Dr. Robotniks Vater erstellt, was bedeutet, dass er einige Fähigkeiten hat, die Sonic nicht hat. Er kann zum Beispiel Blitze werfen, auf Knopfdruck auf R2 unverwundbar werden und sogar die Zeit anhalten. Dies kann jedoch etwas überwältigend werden, da das Spiel mit einer so hohen Geschwindigkeit läuft, dass man oft schneller reagieren muss, als es die Reflexe zulassen. Für mich wurde es zu viel, mit all den Fähigkeiten von Shadow zu jonglieren, ohne Zeit zu haben, sie zu meistern. Es liegt nicht daran, dass es eine Herausforderung ist, überhaupt nicht, es ist eher so, dass das Spiel diese Fähigkeiten nicht wirklich in einen kohärenten Kontext stellt.

Nichtsdestotrotz machen die Levels von Shadow immer noch Spaß, vor allem, weil sie zwischen 2D- und 3D-Formaten wechseln, was das Erlebnis frisch hält.

Der größte Kritikpunkt, den ich an Sonic X Shadow Generations habe, ist jedoch die Steuerung. Im Gegensatz zu Sonic Mania, wo sich die Steuerung perfekt und präzise anfühlte, fühlt es sich hier ein wenig ungenau an, als ob Frontiers hier einige unwillkommene Einfälle gemacht hätte. Es fühlt sich oft so an, als würde die Sprunghöhe nicht voll ausgenutzt, was daran liegen kann, dass die Kamera hinein- und herauszoomt. Das bedeutet, dass du oft Sonic oder Shadow anpassen musst, nachdem sie gesprungen sind, damit sie genau landen. Das ist schade, denn Sonic Spiele hängen von präziser Steuerung ab, und das ist hier leider nicht immer der Fall. Ich habe mich nach einer Weile daran gewöhnt, aber es war nie ganz perfekt. Leider hatte ich nie wirklich das Gefühl, dass es bei mir Klick gemacht hat.

Sonic X Shadow Generations vereint das Beste aus der Vergangenheit von Sonic, und dazu gehört auch die Musik. Du bekommst alles von klassischen Chiptunes aus der Sega Mega Drive -Ära bis hin zu modernen Spielen mit Songs auf dem Soundtrack. Persönlich bevorzuge ich die Chiptune-Musik, da die nostalgischen Töne für einen alten Sonic -Veteranen wie mich wirklich genau ins Schwarze treffen. Die Grafik ist ebenfalls flüssig und läuft größtenteils mit 60 Bildern pro Sekunde. Es kann jedoch vorkommen, dass die Bildrate sinkt, wenn viel auf dem Bildschirm passiert, aber zum Glück passiert dies nur, wenn Sie nicht die Kontrolle über Sonic oder Shadow haben. Die Levels sind abwechslungsreich und einfallsreich und zeigen Team Sonic von ihrer besten Seite. Es ist eine Schande, dass die Qualität in Sonic Spielen im Allgemeinen so inkonsistent ist, da dieses einfallsreiche und inspirierte Spieldesign allen modernen Sonic Spielen gemein sein sollte, aber leider gibt es viele Einbrüche zwischen den größten Erfolgen von Sonic. Das vergisst man irgendwie, wenn man Sonic X Shadow Generations spielt.

Es ist erwähnenswert, dass Sonic X Shadow Generations zwar nichts radikal Neues in die Sonic -Serie bringt, aber das tut, was es am besten kann - uns auf eine nostalgische Reise durch die ikonischsten Momente von Sonic mitzunehmen. Die kleinen technischen Probleme und Steuerungsfehler ziehen es ein wenig nach unten, können aber nichts an der Tatsache ändern, dass es eine solide und unterhaltsame Hommage an unseren Lieblingsigel ist. Alles in allem ist Sonic X Shadow Generations ein großartiges Paket, das einige der besten Level in der Geschichte von Sonic enthält, und die Kampagne von Shadow dient als dunkler, aber spannender Kontrast zu den farbenfrohen Abenteuern von Sonic. Wenn Sie Sonic von seiner besten Seite erleben möchten, ist diese Sammlung ein Muss. Wenn Sie also Sonic Generations noch nicht ausprobiert haben, haben Sie hier die Chance, die größten Hits von Sonic auf moderner Hardware in einem Paket zu spielen, das stundenlange Unterhaltung bietet.