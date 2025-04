Sonic X Shadow Generations als Launch-Titel für Switch 2 bestätigt

HQ

Vor drei Wochen berichteten wir, dass Sega Sonic X Shadow Generations für Switch 2 angekündigt hat. Dies ist im Grunde eine Sammlung sowohl eines remasterten Sonic Generations als auch eines brandneuen Abenteuers mit Shadow the Hedgehog in der Hauptrolle, das ein großer Erfolg war und längst zwei Millionen Mal verkauft wurde.

Zu diesem Zeitpunkt wussten wir nicht, wann es erscheinen würde, vermuteten aber, dass es nicht bei der Premiere von Switch 2 sein würde, da Sega bereits sowohl Yakuza 0 Director's Cut als auch Puyo Puyo Tetris 2S als Launch-Titel bestätigt hat. Aber... Wir haben uns angenehm geirrt und Sega bestätigt nun, dass Sonic X Shadow Generations am 5. Juni für Switch 2 zum Kauf angeboten wird, was bedeutet, dass jeder, der geplant hat, seine Konsole mit einem fleischigen 3D-Plattform-Abenteuer mit einem Videospiel-Maskottchen in der Hauptrolle einzuweihen, genau das tun kann.