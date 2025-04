Sonic X Shadow Generations angekündigt für Switch 2

HQ

Es gab eine Ära, in der Mario und Sonic polare Gegensätze waren. Mario war der langsame, freundliche, vertrauensvolle und etwas unbeholfene Klempner im Pilzkönigreich, während Sonic der schnelle, temperamentvolle, freche und coole Igel in der Green Hill Zone war. Und vor allem waren sie die Maskottchen von Nintendo und Sega.

Aber... Das war damals, und seit die Dreamcast vorbei war, sind Mario und Sonic beste Freunde und haben sogar ein paar Spiele miteinander geteilt. Da passt es gut, dass Sega nun ankündigt, dass der letztjährige Hit Sonic X Shadow Generations auch für Switch 2 erscheinen wird.

Mehr erfahren wir nicht, aber Sega investiert kräftig in das neue Format und wie wir bereits berichtet haben, ist bereits Yakuza 0 Director's Cut für Nintendos neue Konsole angekündigt und wir dürfen uns auch auf Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, Puyo Puyo Tetris 2S und Two Point Museum freuen.