Sonic X Shadow Generations hat sich über zwei Millionen Mal verkauft.

Sega hat bekannt gegeben, dass Sonic X Shadow Generations seit seiner Veröffentlichung am 25. Oktober letzten Jahres über zwei Millionen Exemplare verkauft hat. Das Spiel, eine aktualisierte Version von Sonic Generations, lief vom ersten Tag an gut und verkaufte sich in weniger als 24 Stunden eine Million Mal.

Zusätzlich zum Spiel hat Sega einen animierten Prolog mit drei Episoden veröffentlicht, Sonic X Shadow Generations: Dark Beginnings, sowie herunterladbare Inhalte, die auf dem Film Sonic the Hedgehog 3 basieren, in dem Keanu Reeves wie erwartet seine Rolle als Shadow wieder aufnimmt.

Ein wohlverdienter Erfolg, und natürlich sind wir gespannt, was als nächstes für Sonic und seine Freunde kommt.

