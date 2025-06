Sonic Team: "Es gibt derzeit keine Pläne" für ein Sonic Adventure-Remake

Nachdem die Dreamcast 2001 einen frühen Tod starb, fiel Sonic the Hedgehog mit einem beschissenen Spiel nach dem anderen in eine echte Krise. Viele dachten, dass seine Geschwindigkeit in drei Dimensionen einfach nicht zur Geltung kommt, aber Tatsache ist, dass Sonic Team mit vorgehaltener Waffe zwei wirklich gute Sonic-Spiele für die Dreamcast abgeliefert hat; Sonic Adventure und Sonic Adventure 2.

Seitdem Sega mit Sonic Colors und Sonic X Shadow Generations (sowie Gerüchten über Sonic Heroes ) die Tür für Remasters und Remakes geöffnet hat, haben viele auf Remakes von Sonic Adventure gehofft, damit mehr Leute seine Blütezeit auf Segas letzter hauseigener Konsole noch einmal erleben können. Aber... Anscheinend können wir aufhören, darauf zu hoffen.

In einem Interview mit Shacknews erklärt Sonic Team-Chef Takahashi Iizuka, dass dies nicht in Frage kommt, da es eine übermäßige Menge an Arbeit erfordern würde, es richtig zu machen:

"Das höre ich oft. Ich bin wirklich dankbar für alle, die die Sonic Adventure-Serie mögen, aber wenn ich darüber nachdenke, was es bräuchte, um das Spiel auf die Standards und Erwartungen des modernen Gaming-Publikums zu bringen, denke ich, dass es ungefähr so viel Zeit und Energie kosten würde, wie einen neuen Titel zu machen. Ein Teil von mir denkt, dass ich vielleicht einfach einen brandneuen Titel machen sollte, und deshalb gibt es derzeit keine Pläne."

Er sagt nicht, dass es nie passieren kann, aber wenn es keine Pläne gibt, bedeutet das, dass wir es zumindest für die nächsten fünf Jahre vergessen können, selbst wenn Sonic Team zur Vernunft kommen sollte. Erst letztes Jahr deutete derselbe Iizuka jedoch an, dass er in Erwägung ziehen könnte, Sonic Adventure 3 zu machen, also gibt es vielleicht zumindest etwas Hoffnung dafür.

Wie siehst du es selbst, erinnerst du dich an Sonic Adventure und würdest du gerne ein Remake spielen?