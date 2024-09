Sonic Team: Derzeit keine Pläne für Sonic Adventure 3

Sonic Team Chef Takashi Iizuka möchte irgendwann Sonic Adventure 3 machen, aber im Moment gibt es keine Pläne, diese Fortsetzung zu machen. Er weist auch darauf hin, dass es keinen Chao Garden -Titel geben wird, da er dies als Teil der Sonic Adventure -Erfahrung betrachtet.

"Wenn wir speziell über Chao Garden sprechen, weiß ich, dass jeder sagt: 'Ich will Chao Garden, ich will Chao Garden. Aber Chao Garden ist ein Stück... es ist Teil der gesamten Sonic Adventure-Spieleserie", sagte er in einem Interview mit VGC.

Obwohl es keine Pläne für ein neues Adventure gibt, könnte es dennoch ein wenig Hoffnung für die Zukunft geben.

"Ich denke, irgendwann würde ich gerne sagen: 'Hey, ja, wir machen Adventure 3', aber wir haben noch keine Pläne dafür. Es ist einfach eines dieser Dinge, dass, wenn die Sterne günstig stehen und alles passieren kann, dann ja, wir es gerne machen würden."