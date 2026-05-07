So verwandelt sich eine PS5 in eine Steam Machine, die PC-Spiele spielt

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Es ist möglich, Linux auf einer Launch-Edition der PlayStation 5 zum Laufen zu bringen, um PC-Spiele mit vollem Zugriff auf Steam zu spielen, so Tweak Town.

Basierend auf der Arbeit des Forschers Andy Nguyen kann man eine PlayStation 5 in ein Steam Machine-ähnliches Gerät verwandeln, das Linux als Betriebssystem verwendet. Aber wie zu erwarten, ist es kein einfacher Mod, und es gibt mehrere Einschränkungen, wenn man Linux auf einer PS5 zum Laufen bringt.

Technikexperten bei Digital Foundry haben deutlich gemacht, dass dies nur auf einer PlayStation 5 aus der Startphase mit Systemsoftware (Firmware) bis Version 4.5 funktioniert. Diese Firmware stammt aus dem Dezember 2021, daher könnte es ziemlich schwierig sein, eine Linux-taugliche PlayStation 5-Konsole für Steam-Spiele zu finden. Falls doch, nutzt PS5 Linux einen Exploit, um das Betriebssystem von einem USB-Stick zu booten, der auch im M.2-SSD-Erweiterungsslot der Konsole installiert werden kann, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Die PS5 Linux bietet 15 GB Speicher, alle acht Kerne des Zen-2-Prozessors auf 3,5 GHz erhöht und alle 36 Kubikspeicher der RDNA-2-GPU sind auf 2,23 GHz getaktet. Das Tool bietet außerdem Zugang zur Kühlung, mit der Möglichkeit, die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen, um Übertaktungen auszugleichen. Die Ausgangsauflösung war auf 1080p gesperrt, aber Digital Foundry konnte die Spielleistung testen und diese mit denselben nativ auf der Konsole laufenden Spielen vergleichen.

Da die Benchmarks und Tests auf Spiele beschränkt waren, die auf der PS5-Konsole in 1080p laufen, war der Pool kompatibler Titel in diesen Tests begrenzt. Aber größtenteils erreichen Spiele wie Crimson Desert und Pragmata ähnliche Bildraten aufgrund der Proton-Kompatibilitätsschicht, um PC-Spiele zu spielen.

Die Emulation hat nun einen weiteren Schritt nach vorne gemacht.