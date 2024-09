So klingen die Waffen in Warhammer 40,000: Space Marine II so verheerend

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II ist raus. Nach langem Warten verkleiden wir uns endlich als Titus und säubern die Galaxie erneut von Chaos und Xenos, wo auch immer sie liegen mögen. Im Vergleich zum ersten Spiel gibt es dieses Mal einige ernsthafte Verbesserungen, von denen eines im Sounddesign liegt.

Im Gespräch mit Tim Willits, Chief Creative Officer und Shooter-Legende von Saber Interactive, haben wir uns gefragt, wie die Waffen in Space Marine II so bombastisch klingen. Willits hatte folgendes zu sagen:

"Mein persönlicher Geheimtipp ist, wenn du ein Sounddesigner bist, egal für welche Waffe du baust, lass es nicht so klingen wie diese Waffe. Lass es so klingen wie die Waffe darüber. Ich meine, selbst in alten Doom-Tagen war unsere doppelläufige Schrotflinte wie eine kleine Mini-Kanone. Und unsere Waffe vom Typ AK-47 war eine AR-74 Sound. Man musste also immer einen Sound für das machen, was größer ist. Und dann, weil das das Wichtigste in Spielen ist, müssen die Waffen fantastisch klingen."

Wenn du also Waffen herstellen willst, die fantastisch klingen, solltest du darüber nachdenken, sie im wahrsten Sinne des Wortes aufzuwerten. Schauen Sie sich das vollständige Interview unten an, um weitere Details zu erfahren, und lesen Sie hier unseren vollständigen Bericht über Warhammer 40,000: Space Marine II .