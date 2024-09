HQ

Es gibt nur wenige Dinge, die mehr mit Warhammer verbunden sind als der Space Marine. Der Space Marine ist die ultimative Machtfantasie in einer Powerrüstung und seit Jahrzehnten der am besten erkennbare Supersoldat in der Science-Fiction. Sie sind acht Fuß groß und tragen Waffen, die einen normalen Menschen wie eine Blase zum Platzen bringen, und mögen auf den ersten Blick unzerstörbar erscheinen. Und doch müssen Space Marines aufgrund der Breite des Warhammer 40.000-Universums und der darin erzählten Geschichten zu gleichen Teilen Halbgötter sein, die gegen alles außer den mächtigsten Schlägen und Futter unempfindlich sind, um Teil einer Statistik in einem Konflikt zu werden, der die Galaxie beendet.

Der Space Marine ist daher eine knifflige Sache, die man richtig hinbekommt. Und doch hat Saber Interactive diese Herausforderung völlig willkürlich erscheinen lassen. Warhammer 40,000: Space Marine II ist das ultimative Space Marine-Erlebnis. Vom Gewicht deiner Rüstung über den metallischen Aufprall deines Stiefels auf den Boden bis hin zu den Reaktionen der Cadianer (normale menschliche Soldaten), wenn sie dich vorbeigehen sehen. Kleine Momente, wie z.B. ein Soldat, der vor uns auf die Knie geht, während wir zum nächsten Schlachtfeld schreiten, zeigen, wie viel Liebe zum Detail Saber in dieses Spiel gesteckt hat. Aus dem fernen 41. Jahrtausend schafft es Warhammer 40,000: Space Marine II, einen acht Fuß großen Übermenschen zu schaffen, die Rüstung, die er trägt, und die Waffen, die er benutzt, geerdet und echt wirken zu lassen, ohne jemals das fantastische Element des Gesamterlebnisses als Space Marine zu beeinträchtigen.

Titus wieder in Blau zu sehen, ist ein unvergesslicher Anblick, ebenso wie der Rest von Warhammer 40,000: Space Marine II. Das Spiel ist wunderschön und obwohl es sicherlich dein Rig auf die Probe stellen kann, wenn du auf dem PC spielst, lohnt es sich, zu sehen, wie das Universum auf eine Art und Weise zum Leben erweckt wird, wie es einfach noch nie zuvor gemacht wurde. Das Warhammer 40.000-Universum ist in seinem Umfang und seiner Ausmaße so riesig, dass es fast wie ein Lovecraft'scher Horror wirkt. Wir sollten nicht versuchen, die Größe des Gebäudes zu verstehen, damit wir nicht verrückt werden, wenn wir an Stadtplätze denken, die Dutzende von Millionen Menschen aufnehmen können, und an Gebäude, die so groß sind, dass wir nur davon ausgehen können, dass die Architekten des 41. Jahrtausends Zugang zum kreativen Modus haben. Diese Größenordnung wurde jedoch in Space Marine II zum Leben erweckt. Auch die Vielfalt des Universums wurde großartig gezeigt, von den Dschungeln von Kadaku über die weitläufigen Stadtlandschaften von Avarax bis hin zur verdrehten, apokalyptischen Welt von Demerium. Du bekommst ständig Umgebungen geboten, die sich einzigartig anfühlen, ohne dass du dich durch die Levels in der Größe deiner Umgebung verlierst.

Die Sicht von Warhammer 40,000: Space Marine II wird nur durch die Feinde verbessert, die über sie hinwegschwärmen. Mit einer verbesserten Version der gleichen Technologie, die auch für World War Z verwendet wurde, hat Saber die endlose Anzahl der Tyraniden in den Vordergrund gerückt. Du wirst Tausende von ihnen über dir sehen und musst dich genauso vielen auf dem Boden stellen. Du kannst dich mit deinem Bolzengewehr oder deiner Pistole leicht genug durch die kleineren Mitglieder des Schwarmgeistes schreddern, aber das schiere Gewicht der Zahlen wird dich bald einholen und dich mitten in den Nahkampf zwingen. Wenn man von Schwaden kleinerer Tyraniden umgeben ist, kombiniert mit ein paar Kriegern, die in der Lage sind, es mit der eigenen Stärke aufzunehmen, kann es schnell brenzlig werden, besonders auf höheren Schwierigkeitsgraden. Du kannst nicht einfach spammen, sondern musst dich an den Rhythmus des Gemetzels in Space Marine II gewöhnen. Während die Kämpfe ähnlich wie im ersten Spiel aussehen werden, mit dem Parieren, dem perfekten Ausweichen und der rundum verbesserten Vielfalt, wirst du feststellen, dass du weniger Button-Mashing und eine solidere Strategie in schwierigen Begegnungen brauchst. Wunderschöne, blutige Hinrichtungen sind natürlich ein Highlight des Kampfes, die jeder Begegnung ein filmisches Gefühl verleihen und dafür sorgen, dass du am Ende jeder Mission über einen Berg feindlicher Schädel trittst.

Die Missionen sind in Warhammer 40,000: Space Marine II lang, sowohl in den PvE-Operationen als auch in der Hauptstory-Kampagne. Es hilft, dass es nicht eine überwältigende Menge davon gibt, da sich jede Mission einzigartig und wiederholbar anfühlt, besonders im Fall der Operationen. Es dauert etwa 15 Stunden, um beide Kampagnen durchzuspielen, und dann hast du natürlich noch den PvP-Modus Eternal War, in den du danach eintauchen kannst. Das alles sorgt für ein sehr dichtes Spiel, das an einen alten Halo-Titel erinnert. Es wird jedoch Spieler geben, die nur wegen der Rückkehr von Titus hier sind, und es ist erwähnenswert, dass sie nicht enttäuscht sein werden. Warhammer 40,000: Space Marine II geht seine Geschichte mutig an, auch wenn der Cliffhanger des ersten Spiels etwas anderes übrig hat. Nach fast einem Jahrhundert Abwesenheit hat sich Titus verändert. Er ist härter, weniger vertrauensvoll, und obwohl diese Elemente schwieriger zu vermitteln sind, da Space Marines normalerweise die emotionale Tiefe einer Wassermelone auf Steroiden haben, leistet Clive Standen großartige Arbeit bei der Darstellung dieser Version von Titus. Die Handlung der Geschichte lässt nicht viel Zeit für Introspektion, aber sie dient insgesamt als solide Erzählung und als brillante Entschuldigung für einige der denkwürdigsten Spielmomente des Jahres. Als die Geschichte ihren Höhepunkt erreichte, hatte ich ein dauerhaftes, unverrückbares Lächeln auf meinem Gesicht, voller Ehrfurcht vor dem, was ich sah, wie perfekt der Geist von Warhammer 40.000 eingefangen worden war.

Wäre es schön gewesen, mehr eine charakter- als eine handlungsgetriebene Geschichte zu sehen? Natürlich, aber Space Marine II schafft es mit der Warhammer-Darstellung wieder einmal den Nagel auf den Kopf zu treffen, wo es oft zu wenige Momente zum stillen Nachdenken gibt, da nur wenige Augenblicke ein weiteres apokalyptisches Ereignis entfernt ist. Der übergeordnete Bösewicht des Spiels ist ungefähr so einprägsam wie der des ersten Spiels - was bedeutet, dass er nicht sehr einprägsam ist - aber er hat einen unglaublichen Bosskampf, etwas, das in Space Marine II nicht selten ist. Die Bosse stellen deine Kampffähigkeiten auf die Probe, und dennoch fühlt es sich immer unglaublich befriedigend an, sich einem Carnifex zu stellen oder mit einem Chaoszauberer gegen Klingen zu kämpfen. Wenn die Klingen aufeinanderprallen und dein Bolzengewehr Runde um Runde in den Boss und die Lakaien donnert, die sie mitgebracht haben, um die Begegnung noch tödlicher zu machen, wird es wieder schwierig, dem Drang zu widerstehen, sich eine Powerrüstung anzulegen, sich ein Kettenschwert zu schnappen und im Namen des Imperators zu kämpfen. Irgendwie, irgendwie lässt dieses Spiel das 41. Jahrtausend wie einen Ort erscheinen, den man gerne besuchen würde, weil man sich einfach so knallhart fühlen muss.

Etwas, das nicht unerwähnt bleiben sollte, ist die Rolle, die der Klang bei der Erzeugung dieses Gefühls spielt. Das Anschwellen der Musik, wenn du und deine Ultramarines-Kameraden in die dämonische Linie stürmen, das Knirschen, wenn ihr das Knochenschwert eines Tyraniden durch seinen eigenen Brustkorb jagt. Sogar die Geräusche, die deine Rüstung erzeugt, wenn du dich bewegst, tragen dazu bei, dass sich die Kämpfe noch wirkungsvoller anfühlen. Nochmals, die Zeit, die investiert wurde, um alles authentisch wirken zu lassen, der Respekt, den Saber und Focus für die IP haben, ist schwer, nicht zu bewundern. Dies gilt insbesondere angesichts der breiten Natur des Spiels. Ich habe den PvP-Modus "Eternal War" noch nicht wirklich angesprochen, und das liegt vor allem daran, dass ich nur ein paar Matches spielen konnte, aber die Erfahrung scheint genauso solide zu sein wie die anderen beiden Facetten von Space Marine II.

Eine Story-Kampagne, eine parallele PvE-Kampagne, ein 6v6-PvE-Modus, zwei verschiedene feindliche Fraktionen, Koop, Einzelspieler, verschiedene Space-Marine-Klassen, mehr Waffen, Tausende von Feinden auf dem Bildschirm. Wenn man das alles so aufzählt, könnte es so klingen, als ob Saber Interactive dazu bestimmt war, zumindest bei einigen Aspekten dieses Spiels zu kurz zu kommen. Ich bin jedoch immer wieder überwältigt von Warhammer 40,000: Space Marine II und wie es alles geschafft hat. Es ist ein bombastisches Action-Fest, das dich an die besten Spiele von einst erinnert. Eine triumphale Errungenschaft, denn nicht nur ein Warhammer 40.000-Spiel, sondern ein Actionspiel für die Ewigkeit.