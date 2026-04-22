Smart kehrt mit neuem, winzigem Concept #2 Auto zu seinen Wurzeln zurück

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Smart begann mit der Herstellung kleiner zweisitziger Stadtautos und entfernte sich dann allmählich von diesen Konzepten, um sein Portfolio zu erweitern. Jetzt scheint es, als würden sie dorthin zurückkehren, wo alles angefangen hat.

Wie Top Gear berichtet, kann dieses neue Concept #2 als modernes Reboot des Fortwo betrachtet werden, mit einer Fläche unter drei Metern, einem engen Wendekreis und einer von Aston Martin Cygnet inspirierten Außenfassade.

"Für mich persönlich ist es ein ganz besonderer Moment, das Smart Concept #2 als erste konkrete Perspektive auf die Neuerfindung unseres ikonischen Zweisitzers zu präsentieren. Das Concept #2 vereint die Kreativität und Leidenschaft unseres Mercedes-Benz-Designteams und bietet eine klare Vision der zukünftigen Eigenschaften des Smart #2. "Es ist ein Fahrzeug, das von der Art geprägt ist, wie europäische Smart Kunden wirklich leben und sich bewegen - mühelos, agil und effizient", sagt Wolfgang Ufer, Chef von Smart Europe.

Die ersten Bilder des Concept #2 könnt ihr unten sehen.