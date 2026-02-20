Slay the Spire 2 unterstützt bis zu vier Spieler

HQ

Nächsten Monat wird Slay the Spire 2 nach einer Verzögerung im frühen Herbst endlich als Early-Access-Titel auf Steam starten. Mit so wenig Zeit hat Mega Crit nun die Produktseite des Spiels aktualisiert (danke Insider Gaming) und enthüllt, dass ein Feature, das die Community sicher begeistern wird, in die Fortsetzung aufgenommen wurde:

"Wagt euch allein auf den Aufstieg, oder spielt mit bis zu 4 Spielern und stellt euch gemeinsam dem Spire im brandneuen Koop-Modus. Entdecke mehrspielerspezifische Karten, mächtige Teamsynergien und trage deine Freunde (oder wirst getragen) zum Sieg!"

Slay the Spire wurde 2019 veröffentlicht und fand eher lauwarmes Interesse. Allerdings wurden immer mehr Leute begeistert, und es wurde dank des einzigartigen Konzepts kartenbasierter Kämpfe beim Erklimmen des Turms immer beliebter. Es wird geschätzt, dass fast zehn Millionen Exemplare verkauft wurden, und Zehntausende werden noch täglich gespielt.

Mit vier Leuten spielen zu können, wird das Spiel natürlich verändern und hoffentlich den Unterhaltungswert erhöhen, aber wir informieren Sie nächsten Monat, falls das tatsächlich der Fall ist.