Slay the Spire 2 hat bereits über 3 Millionen Exemplare verkauft

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Eine der größten Erfolgsgeschichten des Jahres 2026 ist ohne Zweifel Mega Crits Slay the Spire 2, als die Indie-Fortsetzung mit einem gewaltigen Knall in den Early Access debütierte. Es wurde ziemlich schnell zu einem der beliebtesten Steam-Spiele aller Zeiten und erreichte einen gleichzeitigen Spielerrekord von weit über 500.000 Personen, was natürlich ein ziemlich nützliches Zeichen dafür ist, dass das Spiel bereits ein kommerzieller Erfolg war.

Zu diesem Zweck wurde in einem aktuellen Blogbeitrag enthüllt, dass Slay the Spire 2 bisher bis zu drei Millionen Einheiten ausgeliefert hat. Nach ein wenig schneller Mathematik, basierend darauf, dass das Spiel für 20 Pfund verkauft wurde, hat der Titel etwa 60 Millionen Pfund für das Indie-Studio Mega Crit eingebracht – eine äußerst bewundernswerte Leistung, wenn man bedenkt, dass es sich derzeit nur um einen Early-Access-Titel auf dem PC handelt.

Es scheint, als wäre dies auch erst der Anfang für Slay the Spire 2, da das Spiel seit dem Debüt über 200.000 gleichzeitige Spieler gehalten hat, was zeigt, dass das Interesse an dem Projekt unglaublich groß ist.

Hast du schon Slay the Spire 2 gespielt?