Slay the Spire 2 bricht in Steam s 20 größte gleichzeitige Spiele aller Zeiten auf

HQ

Am vergangenen Wochenende starteten einige große AAA-Spiele, darunter Pokémon Pokopia und Marathon. Obwohl das der Fall war, schien der Star der Show tatsächlich eine Indie-Fortsetzung zu sein, denn Slay the Spire 2 erschien als Early-Access-Projekt mit enormen Spielerzahlen.

In den letzten Tagen hat eine so große Anzahl von Spielern Slay the Spire 2 auf Steam ausgeschaltet, dass es bereits die 20 meistgespielten Titel auf Valves Plattform aller Zeiten geknackt hat. Insgesamt kamen 574.638 Spieler gleichzeitig zum Einsatz, was sie über der Open Beta von Battlefield 6 und knapp hinter Path of Exile 2 und Hollow Knight: Silksong (578.150 bzw. 587.569) liegt.

Wir müssen außerdem annehmen, dass Slay the Spire 2 nahe oder bereits ein Millionenverkäufer ist, außerdem können wir mit etwas schneller Mathematik feststellen, dass die gleichzeitigen Spieler bedeuten, dass der Titel bereits bis zu 11,5 Millionen Pfund für den Entwickler Mega Crit eingebracht hat, wobei die Verkäufe und Einnahmen deutlich höher sind, da die gleichzeitigen Spieler keine 1:1-Repräsentation der Gesamtzahl der Spieler des Spiels darstellen.

Bist du überrascht vom bisherigen Erfolg von Slay the Spire 2 ?