Slay the Spire 2 gibt uns eine aktualisierte Roadmap zu 1.0, nachdem das erste Update für Kontroversen sorgt.

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Slay the Spire 2 wurde mit dem Steam-Äquivalent von donnerndem Applaus gestartet. Aber wie Mega Crit in einem neuen Beitrag anmerkt, ist das Spiel nun seit etwa einem Monat erhältlich. Das bedeutet, dass die Leute langsam Erwartungen bekommen, und der Entwickler möchte, dass wir wissen, was auf dem "langen" Weg zu Version 1.0 kommt.

"Der Weg zu Version 1.0 ist lang, aber wir hoffen, in den wärmeren Monaten wieder auf Kurs zu größeren Inhalten zu kommen. Unser Early-Access-Hinweis ist eher vage, daher dachte ich, dass etwas etwas Offizielleres und Aktuelleres schön zu lesen wäre", heißt es im Beitrag von Mega Crit auf Steam. Es beschreibt Features, Inhalte, laufende Aufgaben und mehr, die vor der Veröffentlichung von 1.0 ins Spiel kommen werden. Der Inhalt ist wahrscheinlich der spannendste Teil für die Spieler, da er einen neuen Charakter sowie alternative Pläne für Akt 2 und Akt 3 bringt.

Slay the Spire 2 s erstes großes Update wurde letzte Woche veröffentlicht, und es kam bei den Fans des Spiels nicht besonders gut an. Die Gesamtbewertungen für das Spiel auf Steam sind jetzt gemischt, als sie zum Start überwältigend positiv waren. Die Fan-Resonanz könnte sich vor dem vollen Launch ändern, aber da wir keinen genauen Zeitplan haben, wann neue Inhalte erscheinen, ist es schwer vorherzusagen, wie sich die Meinungen zum Spiel ändern könnten.