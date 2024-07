Skull and Bones geht für die Verbindung am 22. August auf Steam

HQ

Das irreguläre Seeschlacht-Action-RPG Skull and Bones hat ein Datum festgelegt, an dem es in den Gewässern von Steam ankern wird. Am 22. August können Spieler auf der Valve-Plattform die Meere befahren und an den Multiplayer- und Seasons-Inhalten teilnehmen, nachdem die PC-Exklusivität im Epic Games Store (und natürlich Ubisoft Connect) beendet wurde.

Saison 3 soll später in diesem Sommer erscheinen und einen 5v5-PvP-Modus hinzufügen, daher wären wir nicht überrascht, wenn Ubisoft die Gelegenheit nutzen würde, dies am selben Tag zu tun.

Skull and Bones war eine der berüchtigtsten Entwicklungshöllen der letzten Jahre, und ihr Start am 16. Februar war fast schon eine ausgemachte Sache. Es scheint jedoch gelungen zu sein, eine ausreichend stabile Spielerbasis aufzubauen, dass Ubisoft seine Unterstützung für das Spiel nicht weggeworfen hat. Wir werden sehen, wie sich Skull and Bones in diesen neuen Gewässern schlägt.

