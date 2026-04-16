Silent Road verwöhnt uns mit einem deutlich japanischen Horror im neuen Trailer

Bei der heutigen Galaxies Spring Showcase haben wir Silent Road noch einmal betrachtet. Im Spiel von Endflame schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Taxifahrers, der Nachtschicht arbeitet und durch Japans heimgesuchteste Wälder fährt. Es klingt vielleicht schon wie ein Wechsel aus der Hölle, aber wir sind noch nicht einmal beim übernatürlichen Element angekommen.

Während du spielst, musst du die seltsamen Wünsche der fremden Fahrgäste erfüllen, die du unterwegs aufnimmst. Jede Fahrt wird dunkler verheißen als die vorherige, und im Anhänger ist klar, dass wir nicht für immer in der Sicherheit unseres Autos bleiben werden.

Silent Road ist jetzt über Steam auf der Wunschliste verfügbar und hat zum Zeitpunkt des Schreibens noch kein festes Veröffentlichungsfenster außer "bald verfügbar". Wenn du einen Einblick in das Spiel haben möchtest, schau dir den Trailer unten an: