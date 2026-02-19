Silent Hill f bekommt eine offizielle Parfümkollektion

HQ

Kooperationen zwischen Videospielserien und anderen Unternehmen sind natürlich nichts Neues, aber es entsteht meist das Gefühl, dass die Marken gut zusammenpassen. Allerdings sind wir uns nicht ganz sicher, ob diese neueste Zusammenarbeit wirklich passt. Was hältst du von unheimlichem Horror und angenehmen Düften?

Das ist es, was die japanische Parfümmarke Primaniacs jetzt mit einer Silent Hill f -Kollektion anbieten möchte (danke Siliconera). Sie werden zwei Parfümtypen auf den Markt bringen, basierend auf den Figuren Hinako und Fox Mask, die am 8. Mai in Japan erhältlich sein und auch über ihre Website erhältlich sein werden.

Wie riecht also Horror? Nun, laut Beschreibung riecht Hinako so (übersetzt mit Bing):

"Durch den qualvollen Schmerz, der das traurige Herz überfällt, beschließt der junge Vogel eines Tages, seine Flügel auszubreiten und davonzufliegen."

Wenn Fox Mask mehr dein Ding ist, kannst du dich auf diese Duftbeschreibung freuen:

"Worte, die nie gebildet werden – nur Gedanken, die brennen. Ein Duft für den Mann, der einer einzigen, einzigartigen Seele nachjagt."

Wenn das nicht dein Ding ist, kannst du dich auch damit zufriedengeben, das Spiel stattdessen zu spielen. Silent Hill f ist jetzt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X verfügbar. Unsere Rezension können Sie hier lesen.