Silent Hill 2 Remake wurde in den USA für die Xbox Series S/X freigegeben

HQ

Vor nicht allzu langer Zeit berichteten wir, dass Silent Hill 2 Remake eine einjährige Exklusivitätsfrist haben soll, die am 8. Oktober endete, woraufhin ein bekannter und glaubwürdiger Insider sagte, dass das Spiel bald für Xbox Series S/X veröffentlicht werden würde.

Und es scheint, dass die Informationen korrekt waren. Benutzer Wario64 hat nun über Bluesky festgestellt, dass das Spiel über ESRB für Xbox in den USA altersfreigegeben wurde. Dies geschieht in der Regel relativ kurz vor Ankündigungen, so dass es hoffentlich nicht mehr lange dauern wird, bis wir etwas Offizielles zu diesem Thema sehen und hören werden.

<social>https://bsky.app/profile/did:plc:knj5sw5al3sukl6vhkpi7637</social>

Anfang dieser Woche berichtete Windows Central über unbestätigte Informationen, dass Microsoft im November ein sogenanntes Xbox Partner Preview Event veranstalten wird, bei dem Play Anywhere-Titel von Drittanbietern besondere Aufmerksamkeit erhalten werden. Wenn dies der Fall ist, scheint es wahrscheinlich, dass wir Silent Hill 2 Remake dort als Play Anywhere-Titel sehen werden, was bedeutet, dass Sie es nach dem Kauf sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox mit gemeinsam genutzten Speicherdateien spielen können.