Gerücht: Silent Hill 2 Remake wird bald für Xbox angekündigt

HQ

Es war eine gefeierte Rückkehr für die Silent Hill-Serie, als Bloober Team und Konami Silent Hill 2 Remake veröffentlichten. Aber das kam nur für PC und PlayStation 5 heraus - und erinnerst du dich, wann das passiert ist?

Wir wissen, es war der 8. Oktober, vor ziemlich genau einem Jahr. Morgen jährt sich das Jahr zum ersten Mal, und vielleicht ist es an der Zeit, dass mehr Menschen die Schrecken erleben? Ein Jahr ist ein üblicher Zeitraum für Zeit-Exklusivtitel, und jetzt schreibt der bekannte Leaker Dusk Golem (der normalerweise über Capcom und Resident Evil im Besonderen berichtet), dass Bloober bereit ist, Silent Hill 2 Remake für weitere Formate anzukündigen - insbesondere für die Xbox.

Wir wissen noch nicht, ob es auch für Switch 2 kommen wird, aber es scheint nicht ganz unvernünftig, wenn man bedenkt, dass das neueste Spiel des Studios, Cronos: The New Dawn, auch auf Nintendos neuer Konsole veröffentlicht wurde.

Was denkst du, wird Silent Hill 2 Remake exklusiv für PC und PlayStation bleiben, oder werden mehr Spieler in naher Zukunft die Chance bekommen, den Horror noch einmal zu erleben?