Silent Hill 2 Remake Leaks zum Veröffentlichungsdatum der Xbox Series X/S

Kürzlich berichteten wir über die Nachricht, dass Silent Hill 2 Remake für Xbox Series X/S altersfreigegeben wurde, was darauf hindeutet, dass das gut aufgenommene Remake von Konamis Survival-Horror-Spiel bald seine PS5-Konsolen-Exklusivität aufgeben wird. Eine vernünftige Vermutung war, dass die Einstufung einen Start im Herbst bedeuten würde, was auch mit der Idee übereinstimmt, dass PlayStation etwa ein Jahr Exklusivität für das Spiel hatte.

Wie auch immer, während wir immer noch auf die Bestätigung von Konami über die Veröffentlichungspläne von Xbox Series warten, ist jetzt ein Datum durchgesickert, bei dem der Schuldige niemand anderes als Microsoft über die Microsoft Store ist.

Laut True Achievements wird erwähnt, dass Silent Hill 2 Remake bereits nächste Woche, am 21. November, am Xbox Series X/S erscheinen sollte, und natürlich hat dies auch zu Spekulationen über eine bevorstehende Ankündigung/Veröffentlichung des gemunkelten Born from a Wish DLCs geführt.

Wir müssen einfach dran bleiben, aber wenn ihr noch keinen Ausflug zurück ins Foggy Silent Hill gemacht habt, werdet ihr dies bald auf Xbox tun können.