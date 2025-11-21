Silent Hill 2 Remake jetzt für Xbox veröffentlicht, und Konami hat eine besondere Überraschung

HQ

Nach etwas mehr als einem Jahr Exklusivität für PC und PlayStation 5 ist das Remake von Silent Hill 2 nun für Xbox Series S/X erschienen. Und mit einem wirklich netten Angebot dazu. Sowohl Silent Hill 2 als auch die teurere Deluxe Edition werden mit 50 % Rabatt (£27,49 / €34,99 bzw. £34,99 bzw. £34,99 / €39,99) veröffentlicht und unterstützt Microsofts Play Anywhere-Initiative, was bedeutet, dass du es sowohl für PC als auch für Xbox bekommst.

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist unklar, wie lange die Promotion dauern wird, aber wenn du Hardcore-Horror von Bloober und Konami erleben möchtest, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sie zu holen, solange sie im Xbox Game Store wirklich günstig ist.

Wenn Sie mehr über das Abenteuer erfahren möchten und was sich seit dem Original von 2001 in dieser Version geändert hat, empfehlen wir unsere Rezension, die Sie hier lesen können.