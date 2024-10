HQ

Silent Hill 2 wird von vielen als eines der besten Beispiele für interaktiven Horror angesehen, und auch heute noch gilt es als einer der absoluten Giganten des Genres, der in den Jahren nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung auf PlayStation 2 im Jahr 2001 Trends setzte. Ich könnte genauso gut von Anfang an die weiße Flagge hissen und zugeben, dass ich das Originalspiel nie erlebt habe, weil ich damals erst neun Jahre alt war und mich erst in meinen 20ern genug abhärten würde, um solide Horrorspiele zu erleben.

Daher wird diese Rezension, zum Teil oder gar nichts anderes, auch eine kritische Bewertung von Silent Hill 2 als modernem Horrorspiel sein müssen und ob es sowohl als Feier des Originals, als auch als modernes, zusammenhängendes, eigenständiges Werk für diejenigen von uns, die... naja, genau wie die Genre-Konventionen.

Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass Bloober Team hier eindeutig aufs Ganze gegangen ist. Trotz einiger uneleganter Animationen hier und da ist Silent Hill 2 Remake ein technisch ausgefeiltes Spielerlebnis, das nach der Einführung eines Updates in der Mitte des Testfensters praktisch alle verbleibenden technischen Anker entfernt hat, und das Spiel lief mit einer ziemlich seidenweichen, hohen Bildrate mit sowohl schöner als auch ausgefeilter Grafik, die wirklich als Bloobers bisher vollständigstes visuelles Erlebnis hervorsticht. Es gibt ein paar Momente, in denen bestimmte künstlerische Entscheidungen ins Wanken geraten, wie z.B. leicht peppige Musik in eher düsteren Zwischensequenzen, aber es kann gut sein, dass das Studio im künstlerischen Rahmen des Originals gefangen ist.

Silent Hill 2 Remake ist die meiste Zeit unendlich schön anzusehen, und die Sprachausgabe ist in fast jeder Szene mehr als zufriedenstellend. Was sie sagen, ist nicht immer verlockend, aber auch hier scheint Bloober dem Ausgangsmaterial ziemlich treu geblieben zu sein, denn obwohl sie Elemente um des Tempos willen neu mischen, scheint so ziemlich die gesamte Handlung stark von der Geschichte inspiriert zu sein, die im Jahr 2001 spielt. Das ist im Guten wie im Schlechten, vor allem, wenn es Teile der tatsächlichen, ursprünglichen Silent Hill 2 Erzählung gibt, die nicht so tief nachhallen wie erhofft, und dazu später mehr, aber das Spiel ist gut zusammengestellt - daran besteht kein Zweifel.

Silent Hill 2 dreht sich um James Sunderland, der einen mysteriösen Brief von seiner verstorbenen Frau Mary erhält, die drei Jahre zuvor ihren Kampf gegen eine schwere Krankheit verloren hat. In dem rätselhaften Brief lockt sie ihn nach Silent Hill, wo sie anscheinend zusammen Urlaub gemacht haben, und in der Hoffnung, dass Mary irgendwie magisch lebendig ist, geht er nach Silent Hill und tritt durch den Nebel in ein albtraumhaftes Szenario, in dem fast alle Bewohner verschwunden sind, Monster durch die Straßen streifen und das rätselhafte und ikonische Pyramid Head ebenfalls im Dunkeln wartet.

Während das Original Silent Hill eine Tugend daraus machte, relativ früh zu etablieren, dass Silent Hill ein physischer Ort ist, der durch eine bestimmte Art von innerer Logik verankert ist und an dem die Charaktere kollektiv auf eine äußere Bedrohung reagieren, ist Silent Hill 2 in seiner erzählerischen Natur viel introspektiver, persönlicher und allegorischer, etwas, das die Spieler meiner Meinung nach wirklich spaltet. Für mich wurde es immer unnatürlicher, dass das Setting selbst eigentlich nur eine Plattform für James' Konfrontation mit inneren Dämonen ist, wobei sogar die physischen Bedrohungen zu einer Erweiterung der Allegorie werden, anstatt... naja, Monster. Im Laufe des Spiels geht es immer weniger um einen physischen Ort, an dem mysteriöse, schreckliche Ereignisse stattgefunden haben, die den Rahmen für die Enträtselung bieten könnten, warum die Dinge so sind, wie sie sind, und stattdessen zentriert es sich als eine Art Kavalkade traumähnlicher Szenarien, in denen eine unvollständige Erklärung eine andere ablöst, um etwas Größeres zu sagen. Etwas, das breiter ist als eine klassische Escape-this-Szenario-Erzählung. Es ist mutig, und das Spiel hat etwas zu einigen ziemlich ernsten Themen zu sagen, was gut mit dem fast Metaphysischen und Grausamen zusammenspielt. Aber funktioniert es als Anreiz, den Spieler nach vorne zu treiben? Nun, ich habe meine Zweifel, und ohne irgendetwas zu spoilern oder mich zu sehr darauf zu konzentrieren, eines der zentralen Konzepte von Silent Hill 2 zu kritisieren, hat es für mich nicht funktioniert, und als wir uns der 16. Stunde von Silent Hill 2 Remake näherten, fühlte ich keine Verbindung zu James, denen, die er auf seinem Weg trifft, oder irgendein Bedürfnis, die farbenfrohe Geschichte der Stadt weiter zu erforschen. Es fühlte sich alles einfach zu vergänglich an, zu unbedeutend, ein bisschen so, wie wenn Charaktere aufwachen und feststellen, dass alles doch "nur ein Traum" war. Das Spielen von Silent Hill 2 ist ein bisschen so. Es ist alles nur ein Traum, und weil es alles ein Traum ist, gibt es keinen Anfang, keine Mitte und kein Ende.

Wenn du selbst ein Fan von allegorischem Geschichtenerzählen bist, werden dir diese relativ tiefgründigen Themen etwas bieten, was nur wenige andere Mainstream-Spiele wagen, aber ich habe das Gefühl, dass die Geschichte etwas ganz Wesentliches verliert, wenn du dich darauf einlässt. Es verliert die einzigartige Verbindung zu dem, was Silent Hill so einzigartig macht.

Aber auch hier wird dies vom Originalspiel diktiert, das viele übrigens immer noch lieben und respektieren, so dass ich denke, dass man wahrscheinlich über den zentralen Reiz hinwegsehen und ein Remake genießen kann, das Silent Hill 2 wirklich sowohl modern als auch mechanisch straff aussehen lässt.

Es muss jedoch gesagt werden, dass Bloober zwar den Nagel auf den Kopf getroffen hat, es aber immer noch Aspekte des strukturelleren, pragmatischen Gameplays gibt, die ein wenig mehr Optimierung hätten gebrauchen können. Nein, die Kämpfe sind nicht annähernd so schlimm, wie sie im ursprünglichen "Kampftrailer" aussahen, und sobald man Schusswaffen findet, ersetzen ziemlich solide, zufriedenstellende Mechaniken die klobigeren Nahkampfanimationen. Das hilft jedoch nicht den Chefs, die es wirklich nicht schaffen, als erschreckende Schlussfolgerungen für ein spannendes Kapitel zu fungieren, sondern als langweilige, unvollständige "Fleischsäcke" ohne Persönlichkeit oder Funktion.

Insgesamt gibt es zu wenige Gegnertypen, um das 16+ Stunden Durchspielen zu rechtfertigen, und zeitweise fehlt sogar eine allgegenwärtigere Bedrohung. Sicher, ein paar der Feinde, die enthalten sind, sind ziemlich schlau, kriechen an Wänden oder versuchen, sich zu tarnen, um dich von hinten anzugreifen, aber die meisten werden nach ein paar Stunden eingeführt und es gibt nicht wirklich neue. Glücklicherweise sind die Rätsel des Spiels ziemlich genial und das Lösen in Etappen ist auf ganzer Linie zufriedenstellend, auch wenn das Spiel das Rad nicht gerade neu erfindet.

Es war mir persönlich ein großes Vergnügen, einen der modernen Klassiker zu erleben, die als wegweisend für die Konventionen des Genres gelten, und ich muss viel von Bloober Team s Arbeit hier loben. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es Aspekte des Fundaments von Silent Hill 2 gibt, die mir etwas wackelig erscheinen, und deine Immersion und dein Spaß werden davon abhängen, wie nachsichtig du mit einer Geschichte umgehst, die im Laufe des Spiels ein wenig zu dünn wird. Nichtsdestotrotz ist dies zweifellos ein Liebesbrief an das Original und Respekt davor.