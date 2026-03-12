Silent Hill 2 Remake hat fünf Millionen Spieler überschritten

HQ

Konami hat enthüllt, dass Silent Hill 2 Remake, ein von Bloober Team entwickeltes Projekt, nun einen sehr beeindruckenden Spielermeilenstein erreicht hat. Seit seiner Premiere im Oktober 2024 hat das Spiel weiterhin Spieler gelockt, so sehr, dass inzwischen bis zu fünf Millionen Spieler für das Spiel registriert wurden.

Zugegeben, dies ist keine 1:1-Darstellung der Verkaufszahlen, da Konami direkt anmerkt, dass diese Zahl von fünf Millionen Spielern entspricht, die das Spiel physisch oder digital gekauft haben, und sogar diejenigen, die das Spiel über Abonnementdienste genutzt haben.

Dennoch eine bewundernswerte Leistung, die weiterhin zeigt, dass Survival Horror ein Fan-Lieblingsgenre ist, auch wenn Silent Hill 2 Remake s Erfolg von fünf Millionen Spielern nur ein Bruchteil der fünf Millionen verkauften Exemplare von Resident Evil Requiem in einer einzigen Woche ist...