Silent Hill 2 hat sich über 2 Millionen Mal verkauft

Es ist ziemlich klar, dass die Fans nach mehr Silent Hill verlangt haben, denn das jüngste Bloober Team -Remake von Silent Hill 2 hat nun den Meilenstein von zwei Millionen ausgelieferten Exemplaren seit seiner Veröffentlichung Anfang Oktober überschritten. Das Survival-Horror-Spiel hat das Kunststück in etwas mehr als drei Monaten geschafft, was eine sehr starke Leistung ist, aber nicht ganz auf dem gleichen Niveau wie Capcoms Remake von Resident Evil 4, das es geschafft hat, drei Millionen Exemplare in nur wenigen Wochen zu liefern.

Hast du schon Silent Hill 2 gespielt? Wenn nicht, schau dir unseren Testbericht an, um zu sehen, ob dies ein Spiel für dich ist.