Resident Evil 4 hat sich bereits mehr als 3 Millionen Mal verkauft

Es besteht kein Zweifel, dass Capcom Resident Evil mit Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil Village wieder zu seinem früheren Glanz gebracht hat, so dass es verständlich ist, dass der Hype vor dem Start von Resident Evil 4 enorm war. Die Tatsache, dass Bens sehr positive Rezension eine der weniger enthusiastischen ist, sagt viel über das "finale" Produkt aus, weshalb es großartig ist, dass das Remake auch einen guten kommerziellen Start hat.

Capcom hat angekündigt, dass Resident Evil 4 in den ersten zwei Tagen mehr als 3 Millionen Exemplare verkauft hat. Das bedeutet, dass es besser abschneidet als Resident Evil 2 und Resident Evil Village , die beide vier Tage benötigten, um die gleiche Menge zu liefern.

Extrem beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Resident Evil 4 nicht auf Xbox One verfügbar ist. Könnte das bedeuten, dass dieses Remake von dem, was viele für das beste Spiel der Franchise halten, am Ende das meistverkaufte Resident Evil aller Zeiten wird? Was denkst du und wie gefällt dir Resident Evil 4 bisher?