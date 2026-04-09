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Sieben Spieler der eritreischen Nationalmannschaft sind in Südafrika verschwunden, nachdem sie ein Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup 2027 gegen Eswatini bestritten hatten. Eritrea stellte einen 24-köpfigen Kader zusammen, um in der AFCON-Qualifikation gegen Eswatini anzutreten, und davon waren nur zehn lokale Spieler aus Eritrea. Von diesen zehn kehrten laut Al Jazeera nur drei in ihr Heimatland zurück.

Es wird angenommen, dass die Spieler auf dem Weg nach Südafrika von Eswatini (einem kleinen Land innerhalb der südafrikanischen Grenzen) übergelaufen sind. Die Vereinten Nationen schätzen, dass etwa 80 eritreische Spieler, Trainer oder Offizielle in den letzten 20 Jahren bei Auslandsreisen zu Fußballspielen abgelenkt sind.

Eritrea, ein kleines Land in Ostafrika, das an Äthiopien, Sudan, Dschibuti und das Rote Meer grenzt, ist eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt mit einer der schlechtesten Menschenrechtsbilanzen der Welt und wird seit 1993, als es von Äthiopien unabhängig wurde, von Isaias Afwerki regiert.

Eritrea besiegt Ewatini mit 4:1 und erreicht die Gruppenphase der AFCON-Qualifikation

Eritrea, auf Platz 184 (von 211) in der FIFA-Rangliste, besiegte Eswatini im Hin- und Rückspiel mit 4:1 und sicherte sich einen Platz in der Gruppenphase der AFCON 2027. 14 der 24-köpfigen Mannschaft waren im Ausland ansässig, etwa in Australien, Ägypten, England, Deutschland, den Niederlanden, Norwegen, den Philippinen und Schweden. Ali Suleiman, der beim ägyptischen Klub Ismailia Electricity Club spielt, erzielte drei der vier Tore für Eritrea, das seine Heimspiele in Marokko anlegt, da sie kein internationales Stadion haben.