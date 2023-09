Sie können Super Mario Odyssey und The Super Mario Bros. Movie für die beeindruckenden Animationen von Super Mario Bros. Wonder danken

HQ

Jetzt, da Super Mario Bros. Wonder Direct ausgestrahlt wurde, konnten wir euch alles darüber erzählen, wie wir dieses Jahr auf der Gamescom mit dem kommenden Plattformer experimentiert haben. Sie können unsere detaillierte Vorschau auf diese Erfahrung hier lesen.

Im Anschluss daran hatten wir auch die Gelegenheit, mit einigen Entwicklern von Super Mario Bros. Wonder zu sprechen, darunter Game Director Shiro Mouri, um mehr über den erwarteten Titel zu erfahren. In diesem Interview, das ihr euch unten in voller Länge ansehen könnt, haben wir Mouri zu den atemberaubenden Animationen hinter dem Spiel befragt und ob die jüngsten 3D-Mario-Projekte und der Blockbuster-Film das Erscheinen des 2D-Spiels beeinflusst haben, das im Oktober auf Nintendo Switch debütiert.

"Ich denke, es gibt einen besonderen Fall, in dem wir uns von Odyssey inspirieren ließen", sagte Mouri. "Das war genau das, was wir am Ende hatten, als wir versuchten, uns wirklich darauf zu konzentrieren, ein sehr interessantes und unterhaltsames Spiel zu entwickeln."

Mouri fuhr fort: "Einer der Punkte ist, dass, wenn wir versuchen, die Animation in dieser Art von Actionspielen glamouröser zu gestalten, die Reaktion etwas schlechter oder langsamer wird. Da es also bestimmte Einschränkungen wie diese gibt, haben wir bis jetzt nicht wirklich den nächsten Schritt in Bezug auf Animationen für diese Art von Actionspielen gemacht. Aber mit Dingen wie dem Mario-Film, der herauskommt, dachten wir eher, dass diese Art von reichhaltigen Effekten mehr benötigt werden. Wir haben also über viele Möglichkeiten nachgedacht, wie wir Animationen einbauen können, die dem Gameplay nicht im Weg stehen, und das ist etwas, worüber wir während der Entwicklung dieses Spiels wirklich viel diskutiert haben."

Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober 2023 für Nintendo Switch, und ihr könnt euch unten unser eigenes exklusives Gameplay für dieses Projekt ansehen.