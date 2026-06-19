Shinobi: Art of Vengeance bekommt im September eine eigene 2. Ausgabe Switch

HQ

Als Sega und der Entwickler Lizardcube ursprünglich Shinobi: Art of Vengeance veröffentlichten, debütierte das Spiel für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 1. Es gab keine spezifische Version für die Switch 2, selbst wenn das Spiel auf der Plattform über das rückkompatible Element der Konsole spielbar war.

Dies wird sich jedoch bald ändern, da eine Switch-2-Edition des Spiels vorgestellt wurde und geplant ist, bereits am 24. September zu erscheinen. Es wird größtenteils gleich sein, abgesehen davon, dass es in einer höheren Auflösung läuft, und es ist auch unklar, ob diejenigen, die das Spiel auf der Switch 1 besitzen, einen Upgrade-Weg erhalten.

Was wir wissen, ist, dass die Switch 2 Edition sowohl physisch als auch digital erhältlich ist (es ist auch unklar, ob das Spiel eine Key-Card sein wird oder nicht) und dass sie für die Standardversion für £24,99 verkauft wird, mit Optionen für eine Deluxe Edition.

Wenn du Shinobi: Art of Vengeance noch nicht gespielt hast, verpasse nicht unsere begeisterte Rezension des Spiels.