LIVE
HQ
logo hd live | Thank You For Your Application
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Deutsch

      Einloggen
      Gamereactor
      News
      Shinobi: Art of Vengeance

      Shinobi: Art of Vengeance bekommt im September eine eigene 2. Ausgabe Switch

      It wird mit einer aktualisierten Auflösung im Vergleich zur Version Switch 1 betrieben, aber es ist unklar, ob es einen Upgrade-Pfad geben wird.

      SHINOBI: Art of Vengeance - [PlayStation 5]

      SHINOBI: Art of Vengeance - [PlayStation 5]

      From 19.99 EUR at 17 stores
      See price

      Advertisement in partnership with PriceRunner

      HQ

      Als Sega und der Entwickler Lizardcube ursprünglich Shinobi: Art of Vengeance veröffentlichten, debütierte das Spiel für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 1. Es gab keine spezifische Version für die Switch 2, selbst wenn das Spiel auf der Plattform über das rückkompatible Element der Konsole spielbar war.

      Dies wird sich jedoch bald ändern, da eine Switch-2-Edition des Spiels vorgestellt wurde und geplant ist, bereits am 24. September zu erscheinen. Es wird größtenteils gleich sein, abgesehen davon, dass es in einer höheren Auflösung läuft, und es ist auch unklar, ob diejenigen, die das Spiel auf der Switch 1 besitzen, einen Upgrade-Weg erhalten.

      Was wir wissen, ist, dass die Switch 2 Edition sowohl physisch als auch digital erhältlich ist (es ist auch unklar, ob das Spiel eine Key-Card sein wird oder nicht) und dass sie für die Standardversion für £24,99 verkauft wird, mit Optionen für eine Deluxe Edition.

      Wenn du Shinobi: Art of Vengeance noch nicht gespielt hast, verpasse nicht unsere begeisterte Rezension des Spiels.

      Shinobi: Art of Vengeance

      Ähnliche Texte



      Lädt nächsten Inhalt