Shigeru Miyamoto erklärt, wie Wart seinen Weg nach The Super Mario Galaxy Movie gefunden hat

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Von all den Charakteren, die wir wahrscheinlich in The Super Mario Galaxy Movie sehen würden, hätten nur wenige von uns ahnen können, dass Wart vor seiner Enthüllung auftreten würde. Der Antagonist von Super Mario Bros. 2 bekommt heutzutage vielleicht nicht viel Aufmerksamkeit von Nintendo, aber sein Cameo bewies, dass der Film die Augen der Spieler offen hält, denn sie wissen nie, wer als Nächstes auf der Leinwand auftauchen könnte.

Im Gespräch mit Polygon (im selben Interview, in dem er unsere Hoffnungen auf einen Super Smash Bros.-Film zerstörte), erklärte Shigeru Miyamoto, warum Wart zurückgekehrt ist und warum er heutzutage so wenig Aufmerksamkeit bekommt.

"In der Welt von Super Mario Bros. gibt es die 'Land'-Reihe. Und dann gibt es auch noch Super Mario Bros. 2, woher Wart stammt. Das sind Charaktere, die speziell nur in der Welt von Super Mario Bros. 2 existieren, und doch sind das Charaktere, die mir wirklich gefallen haben. Es gibt auch Birdo, so ähnlich wie Yoshi, aber nicht wie Yoshi. Ich mag diese Charaktere wirklich sehr. Als ich den Vorschlag von Illumination bekam, einige dieser Charaktere zu verwenden, sagte ich: 'Oh, super. Ich würde sie gerne in anderen Medien sehen.' Also war es eine großartige Idee", sagte Miyamoto.

Chris Meledandri, Leiter von Illumination, ergänzte: "Ich glaube, es war unser Autor Matt Fogel, der zuerst die Idee hatte, wie Wart im Film eingesetzt werden könnte. Aber das Erstaunliche an diesem Prozess der Filmproduktion ist, dass unsere Teams voller Nintendo-Fans sind. Man hat Leute, die Ideen entwickeln, die auf ihre Lieblingscharaktere zurückgehen. Der Prozess der Filmproduktion ist immer ein Prozess, in dem diese Ideen auftauchen, und dann führen wir diese lustige Diskussion darüber: Passen sie zusammen. Wie könnten sie passen? Fühlt es sich für Miyamoto-san richtig an? Aber wir waren wirklich zufrieden damit, wie Wart schließlich im Film umgesetzt wurde."

Macht Warts Gastauftritt das Ganze oder macht das The Super Mario Galaxy Movie ? Nein, nicht wirklich, aber es ist eine schöne Anspielung auf die Menschen, die sich liebevoll an ihn erinnern (oder vielleicht auch nicht so gern, wenn man seine schurkische Vergangenheit bedenkt). Für weitere Gedanken zu The Super Mario Galaxy Movie lesen Sie hier unsere Rezension.