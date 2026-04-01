Shigeru Miyamoto zerstört die Hoffnungen auf einen Smash Bros.-Film

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Seit angekündigt wurde, dass Fox McCloud in The Super Mario Galaxy Movie erscheinen würde (unsere Rezension können Sie hier lesen), spekulieren Fans darüber, warum Nintendo sich für dieses Crossover entschieden hat. Ist ein neues Star-Fox-Spiel in Arbeit, wird es einen Star-Fox-Spin-off-Film geben, oder bereitet das vielleicht die Bühne für eine Smash Bros.-Verfilmung, angesichts der Vielzahl von Crossovers anderer Nintendo-Franchises im Film?

Wir haben darauf keine Antwort, aber wir wissen, dass eine Möglichkeit ausgeschlossen zu sein scheint. Polygon hatte die Gelegenheit, Shigeru Miyamoto selbst, Marios Schöpfer, zu interviewen und nutzte die Chance, nach der Möglichkeit eines Smash Bros.-Films zu fragen, und Fans, die darauf gehofft hatten, werden die Antwort wahrscheinlich nicht mögen:

"Gleich zu Beginn sage ich, dass – anders als bei etwas wie Super Smash Bros. – ich glaube nicht, dass es eine Situation geben wird, in der alle Nintendo-Charaktere mitmachen. Wie du weißt, ist meine Regel, dass Pikmin in jeder [Nintendo]-Serie erscheinen darf."

Traurig, aber das heißt nicht, dass wir das Ende der Cameos in den Mario-Filmen gesehen haben, ganz im Gegenteil. Miyamoto bestätigt praktisch, dass in Zukunft noch mehr kommt:

"Während wir an diesem Film arbeiten, wurde mir wieder klar, wie vielfältig und vielseitig die Mario-Besetzung ist. Als wir aus Illumination Ideen hatten: "Was ist mit dieser Figur? Was ist mit dieser Figur?" Ich dachte: "Oh ja, genau. Wir hatten das hier. Oh ja, das stimmt. Wir hatten diesen Charakter." Das hat wirklich die vielfältige Natur der Charaktere in der Mario-Welt bestätigt. Wir haben viele Charaktere, um einen Film zu machen, und trotzdem wollten wir ein bisschen Würze hinzufügen, ein paar geheime Cameos hier und da. Und du wirst sehen, dass es eine geheime Figur gibt, die eine große Rolle spielt.

Also denke ich, dass es vielleicht in Zukunft Vorstellungen solcher Charaktere geben könnte, oder so etwas."

Was hältst du davon? Ist es gut oder schlecht, dass es keine Smash Bros.-Verfilmung geben wird?