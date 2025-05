Bericht: Hunter Schafer gehört zu den Favoriten für die Rolle von Prinzessin Zelda im Live-Action-Film "The Legend of Zelda"

HQ

Nach dem großen Erfolg von The Super Mario Bros. Movie, als Nintendo Pläne ankündigte, The Legend of Zelda zu adaptieren, aber stattdessen in einem Live-Action-Format, begannen viele Fans von den Dächern zu schreien, wer ihrer Meinung nach wen im Film spielen sollte. Es gab verschiedene Meinungen und Ansichten darüber, wer sich um Ganondorf Aufgaben kümmern sollte, und das Gleiche gilt für den Protagonisten Link, wobei viele beliebte aktuelle Stars vorgeschlagen wurden, wie Timothée Chalamet und Tom Holland. Aber obwohl nie wirklich ein Spitzenkandidat für diese anderen Charaktere ausgewählt wurde, war der allgemeine Konsens, dass eine Schauspielerin Princess Zelda Aufgaben übernehmen sollte.

Diese Person ist Euphoria und Cuckoo Star Hunter Schafer. Viele zogen Parallelen zwischen dem Aussehen der Schauspielerin und dem von Zelda, und ihre Filmografie und Erfahrung zeigen auf jeden Fall, dass sie in der Lage ist, mit einer solchen Rolle umzugehen.

Jetzt hat sich der angesehene Insider Daniel Richtman an X gewandt, um mitzuteilen, dass Schafer auch für die Rolle der Zelda ins Auge gefasst wird, was darauf hindeutet, dass Nintendo und Sony Pictures mit den Fans übereinstimmen, dass sie einen bewundernswerten Job als Titelfigur der Serie machen würde.

Dies ist keineswegs eine Bestätigung, aber da The Legend of Zelda voraussichtlich im März 2027 in die Kinos kommen wird, sind wir an dem Punkt, an dem sich feste Informationen einschleichen sollten, bevor die Produktion wahrscheinlich vor Ende des Jahres beginnt... vorausgesetzt, der Film wird nicht mit einer Verzögerung belohnt.