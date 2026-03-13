Shai Gilgeous-Alexander bricht einen 63 Jahre alten Rekord von Wilt Chamberlain in der NBA

HQ

Es war eine rekordbrechende Woche in der NBA, in der Bam Adebayo Kobe Bryants Rekord mit 83 erzielten Punkten in einem Spiel übertraf – was technisch gesehen kein Rekord ist, da der Rekord immer noch von Wilt Chamberlain aufgestellt wird, der 1962 in einem Spiel 100 Punkte erzielte – ein Rekord, den die meisten Experten für unerreichbar halten. Tatsächlich wurde Adebayos Mark von vielen Skeptikern abgetan und kritisiert, da seine Teamkollegen ihm halfen, die Marke zu erreichen, und er bekam 43 Freiwürfe, wovon er 36 erzielte.

Am Donnerstag erzielte Shai Gilgeous-Alexander 35 Punkte beim 104:102-Sieg der Oklahoma City Thunder gegen die Boston Celtics, und diesmal verbesserte er einen weiteren Chamberlain-Rekord: mehr aufeinanderfolgende Spiele mit über 20 Punkten zwischen Oktober 1961 und Januar 1963 – einschließlich seines 100-Punkte-Spiels.

Der Thunder-Star und amtierender MVP hat seit dem 1. November 2024 in 127 Spielen über 20 Punkte erzielt (einen mehr als Chamberlain). "Alle Rekorde und Erfolge sind großartig, aber sie spielen keine Rolle, wenn man nicht gewinnt, und das war alles, woran ich gedacht habe", sagte Gilgeous-Alexander, der seinem Team geholfen hat, an der Spitze der Western Conference zu bleiben, mit einer beeindruckenden Bilanz von 52-15. Die Boston Celtics sind mit einer Bilanz von 43-23 Zweiter in der Eastern Conference.