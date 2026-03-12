Adebayos historische Bilanz wird online noch immer bestritten, viele versuchen, ihn zu diskreditieren

HQ

Die NBA-Welt streitet immer noch über das Spiel zwischen Miami Heat und Washington Wizards, in dem Bam Adebayo 83 Punkte erzielte – die zweithöchste Einzelleistung in der NBA-Geschichte, Kobe Bryants Rekord von 81 Punkten übertraf – und nur hinter den unrealistischen 100 Punkten von Wilt Chamberlain im Jahr 1962.

Seine Leistung wurde jedoch von vielen online, darunter auch Reportern, heruntergespielt und kritisiert, da seine Teamkollegen ihm offensichtlich halfen, so viele Punkte wie möglich zu erzielen, da das Match so weit war, dass die Lücke zwischen Miami und Washington so groß war, dass das Match nicht mehr wettbewerbsintensiv war. 36 dieser Punkte waren Freiwürfe aus 43 Versuchen.

Diese Kritiker vergessen oft, dass er im ersten Viertel 31 Punkte erzielt hatte und bereits mit 43 in der Halbzeit seinen Karrierebestwert erreicht hatte, und das ohne "Theatralik". Mitten im dritten Viertel und im gesamten vierten Viertel wurde die Erzählung klar, wie viel Adebayo punkten kann.

Adebayo verteidigt von Teamkollegen

Keshad Johnson, sein Teamkollege bei den Miami Heat, schrieb eine Kolumne in The Athletic, schrieb, dass er und seine Teamkollegen "alles versuchten, um ihm seinen Moment zu geben", und dass er oft sagte, er wolle 40 Punkte erzielen (sein bisheriger Rekord lag bei 41 Punkten), lobte ihn aber auch dafür, dass er wusste, dass "seine Rolle für dieses Team größer ist als das. Er tut alles, was sein Team braucht: in der Defensive, Rebounds, all das. Als Teamkollege ist er das, was man als Anführer will."

Marcus Thompson II, Kolumnist bei The Athletic, verteidigte ebenfalls Adebayo, der die "Inspiration der Widerstandskraft, die Wärme eines respektierten Teamkollegen, die Seele eines Retro-Basketballers" verkörpert. "Er nahm 43 Schüsse und 43 Freiwürfe. Gib den meisten NBA-Spielern das gleiche grüne Licht, und sie würden keine 83 bekommen. Allein so viele aufzustehen, erfordert beeindruckende Kraft und Ausdauer."